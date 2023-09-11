Понты на BMW на все деньги

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Всё без изменений у водителей БМВ. В канадском Монреале 28-летний водитель решил "показать как он умеет" в результате чего пострадало 2 человека - сбитая 19-летняя девушка и 23-летний мужчина, на которого упал сбитый столб. Водитель цел, невредим и задержан - ему готовятся предъявить обвинение.
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