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Осторожно, дети!

Осторожно, дети!

Автор:
08 апреля 2024 12:38
Сообщество : Аварии
Метки: sim   Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   пешеходный переход   самокат   
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Пара ДТП с участием школьников. В Хабаровске девятилетний мальчик доставлен в больницу, отделался ушибом мягких тканей. Видео ускорено!. Второй случай выглядит фатально, но осмотрев восьмилетнего школьника, врачи пришли к выводу, что госпитализация не требуется. Если у вас есть дети, пожалуйста, проведите с ними инструктаж, чтобы минимизировать риск подобных ДТП.
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Метки: sim   Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   пешеходный переход   самокат   
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