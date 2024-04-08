1149
1
2
Пара ДТП с участием школьников. В Хабаровске девятилетний мальчик доставлен в больницу, отделался ушибом мягких тканей. Видео ускорено!. Второй случай выглядит фатально, но осмотрев восьмилетнего школьника, врачи пришли к выводу, что госпитализация не требуется. Если у вас есть дети, пожалуйста, проведите с ними инструктаж, чтобы минимизировать риск подобных ДТП.
Ссылки по теме:
- Осторожно, дети!
- Сбил людей и скрылся
- Авария дня. Смертельно опасный пешеходный переход
- Привычка нарушать до добра не доведёт
- Ехал на красный и даже не пытался тормозить
Метки: sim Видео ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили машина пешехода сбили пешеходный переход самокат
Новости партнёров
реклама