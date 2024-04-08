Пара ДТП с участием школьников. В Хабаровске девятилетний мальчик доставлен в больницу, отделался ушибом мягких тканей. Видео ускорено!. Второй случай выглядит фатально, но осмотрев восьмилетнего школьника, врачи пришли к выводу, что госпитализация не требуется. Если у вас есть дети, пожалуйста, проведите с ними инструктаж, чтобы минимизировать риск подобных ДТП.

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Пара ДТП с участием школьников. В Хабаровске девятилетний мальчик доставлен в больницу, отделался ушибом мягких тканей. Видео ускорено!. Второй случай выглядит фатально, но осмотрев восьмилетнего школьника, врачи пришли к выводу, что госпитализация не требуется. Если у вас есть дети, пожалуйста, проведите с ними инструктаж, чтобы минимизировать риск подобных ДТП. 2024-04-08T12:38:45+03:00 Пропустить