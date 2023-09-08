Грамотные действия водителя грузовика

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В Китае водитель грузовика стал свидетелем дорожно-транспортного происшествия в автомобильном тоннеле. Мужчина не растерялся и оказал помощь.
Грамотные и чёткие действия
Не проехал мимо и не начал снимать место аварии и пострадавших... Уже за это достоин уважения!
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Он все правильно сделал - убрал грузовик, а место перед машиной на боку обнес конусами. Расстояние от первого конуса (если его сбил) до машины вполне хватит любому, чтобы оттормозиться.