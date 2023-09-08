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Грамотные действия водителя грузовика

Грамотные действия водителя грузовика

Автор:
08 сентября 2023 10:29
Сообщество : Автомир
Метки: Видео   ДТП   Китай   водитель   люди   помощь   
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В Китае водитель грузовика стал свидетелем дорожно-транспортного происшествия в автомобильном тоннеле. Мужчина не растерялся и оказал помощь.

Грамотные и чёткие действия

Не проехал мимо и не начал снимать место аварии и пострадавших... Уже за это достоин уважения!

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Метки: Видео   ДТП   Китай   водитель   люди   помощь   
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7  комментариев
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6k
yahaomsk Час назад
ну вот есть же ещё нормальные люди
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49
ivandike 3 минуты назад
Достойный человек
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7k
salim777 Полчаса назад
Без экзаменов зачислить в китайский МЧС.
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23k
sanchesS80 44 минуты назад
Мне кажется надежней было бы левую полосу своим же грузовиком закрыть. А перед грузовиком уже конус. Грузовик + конус всяко лучше, чем просто конус. Слепых водителей же навалом.
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1k
Vergüenza Ajena Час назад
Мне поведение водителя легковушки не совсем понятно.
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Dobriy drug

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