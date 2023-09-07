Девушка облила Гелик какой-то жидкостью, из-за того что, тот перегородил её на парковке

2197
1
1
Источник:
Ссылки по теме:
- Екатеринбуржец как попало бросил свой «Гелендваген» и парализовал движение трамваев
- Дорожные разборки в Рязани: один из водителей получил перелом таза
- «Откуда у вас вмятина?»: в Воронеже судья устроила ДТП и отказалась признавать вину
- «Надо было аборт сделать твоей маме»: наглый пожилой водитель на "Мерседесе" у пешеходного перехода
- Наказание за проезд на красный
Новости партнёров
реклама
Выйдя из тачки обернись, посмотри на неё и подумай: "А не припарковался ли я как мудак? не заблокировал ли кого? не стали ли поперек дороги пешеходам?" Потому как в противном случае ты будешь:
- узнавать с удивлением, что штраф за кривую парковку всё равно платить придется
- красить тачку за свой счет
- подавать в суд на повредившего твое ведро человека и с чеками бегать, доказывать, что именно вот столько покраска стоила
- узнаешь с удивлением, что суд не принимает решение за один раз и по гражданскому иску может растянутся на несколько лет
- с ещё большим удивлением узнаешь, сколько стоит адвокат и что до решения суда ты должен будешь оплачивать его услуги (и да, ты конечно потребуешь взыскать их с ответчика, но пока не взыскано - платить будешь из своего кармана)
- и через пару лет, получив наконец решение суда, пойдешь к исполнителям и потребуешь взыскания суммы - и с удивлением узнаешь, что у обидчика ничего нет, тачка записана на фирму, квартира на маму, сам он прописан в полуразвалившейся халупе в Сыктывкаре, на которую и так уже наложен арест
И заметьте, это ещё удачный расклад: если перегородить дорогу пешеходам - их, прошедшихся по вашему драгоценному капоту, можно потом просто не найти.
Это подъездная камера и на видео видно навес входной группы
Получается эта автолядина тупо встала перегородив порог
В ракурсе как чудо хороша
Я стою как роза на морозе
И без ретуши моя душа
Я парю над миром этим бренным
Бабочкой лечу-лечу к костру
Сделаю е...ло вдохновенным
Фото выложу, потом его сотру
Фотосессия на вилле
Или в лесополосе
Я такая вся на стиле,
Чтобы уху ели все"