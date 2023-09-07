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Девушка облила Гелик какой-то жидкостью, из-за того что, тот перегородил её на парковке

Девушка облила Гелик какой-то жидкостью, из-за того что, тот перегородил её на парковке

Автор:
07 сентября 2023 09:13
Сообщество : Автомир
Метки: Видео   возможно постанова   гелик   девушки   жидкость   конфликт   парковка   
2197
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Один не может парковаться правильно, другая не может задним ходом ездить)

Источник:

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Метки: Видео   возможно постанова   гелик   девушки   жидкость   конфликт   парковка   
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18  комментариев
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6k
MPEG-8 2 часа назад
Сама, то халда базарная не лучше припарковалась.
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18k
Михаил Гривин 10 минут назад
Конечно, все дружно поддержали владельца гелика, который пострадал от истеричной бабы... ну, кроме тех, кого петухи на геликах и прочих распальцованных тачках блокируют с пояснением "э, да я же на 5 минут всего припарковался, че ты тут на гавно исходишь?!!"

Выйдя из тачки обернись, посмотри на неё и подумай: "А не припарковался ли я как мудак? не заблокировал ли кого? не стали ли поперек дороги пешеходам?" Потому как в противном случае ты будешь:
- узнавать с удивлением, что штраф за кривую парковку всё равно платить придется
- красить тачку за свой счет
- подавать в суд на повредившего твое ведро человека и с чеками бегать, доказывать, что именно вот столько покраска стоила
- узнаешь с удивлением, что суд не принимает решение за один раз и по гражданскому иску может растянутся на несколько лет
- с ещё большим удивлением узнаешь, сколько стоит адвокат и что до решения суда ты должен будешь оплачивать его услуги (и да, ты конечно потребуешь взыскать их с ответчика, но пока не взыскано - платить будешь из своего кармана)
- и через пару лет, получив наконец решение суда, пойдешь к исполнителям и потребуешь взыскания суммы - и с удивлением узнаешь, что у обидчика ничего нет, тачка записана на фирму, квартира на маму, сам он прописан в полуразвалившейся халупе в Сыктывкаре, на которую и так уже наложен арест

И заметьте, это ещё удачный расклад: если перегородить дорогу пешеходам - их, прошедшихся по вашему драгоценному капоту, можно потом просто не найти.
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33k
Fat Lynx 18 минут назад
Ну.... ее тачку вообще надо сжечь накуй!
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5k
Дмитрий ! 21 минуту назад
Какую ей фотосессию? На подъездную камеру сняли и хорош, её уровень.
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5k
jfk Полчаса назад
по лицу не получала, видать, и в зад сдавать не умеет, а только давать
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21k
сеньор Леонсио 47 минут назад
Ничего страшного,имхо , договорится с хозяином Гелика на досудебное решение! Просто будет пару лет у него на клыка брать, каждый день.
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706
ZeroCross.ru 57 минут назад
тоже прихожу к мысли таскать с собой (не в себе) какую-нибудь жидкость (может с рыбкой :)
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3k
Алекс Час назад
я бы за секунду перевел бы ее в спарринг партнеры.
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55k
dima423 Час назад
истеричка епаная) А она сама то в положенном месте припарковалась?
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36k
Опаньки 2 часа назад
вот бы ее на 15 сеток за мат в общественном ((
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3k
kuchipachi 2 часа назад
Хорошо бы увидеть полную картину расположения ТС. Так то да, как писали ниже, сама она припаркована то, мягко говоря, не очень красиво. При этом из видео не понятно на сколько сильно гелик мешал ей выехать. Или не гелик мешал, а неумение ездить. В общем без полной картины сложно судить.
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10k
Том Сойер 2 часа назад
За такой базар надо бы и леща по епалу этой хабалке зарядить....
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14k
GROMOZEKA 2 часа назад
На какой нахер парковке?
Это подъездная камера и на видео видно навес входной группы
Получается эта автолядина тупо встала перегородив порог
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47k
Максим Т. 2 часа назад
"Я всё время в образе и в позе
В ракурсе как чудо хороша
Я стою как роза на морозе
И без ретуши моя душа
Я парю над миром этим бренным
Бабочкой лечу-лечу к костру
Сделаю е...ло вдохновенным
Фото выложу, потом его сотру

Фотосессия на вилле
Или в лесополосе
Я такая вся на стиле,
Чтобы уху ели все"
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