Пятеро девушек подняли и переместили плохо припаркованную машину

Но, похоже, это не сильно напугало находчивых барышень, которые были полны решимости воспользоваться единственным доступным парковочным местом, — поэтому они просто взяли и перепарковали кривостоящую машину, осуществив действие голыми руками, как заправские тяжелоатлетки.



В итоге пятеро девушек, объединив свои силы, толкнули заднюю часть машины так, чтобы она стала ровно между линиями, это позволило им припарковаться на пустом месте рядом с ней.



«Боже мой, они сделали это», — можно услышать в видео голос снимавшей их женщины, которая через мгновение не выдержала и разразилась смехом.



Данный невероятный инцидент произошёл 24 июля этого года.