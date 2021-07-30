Пятеро девушек подняли и переместили плохо припаркованную машину

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В этом забавном видеролике группе девушек пришлось поднять и переместить плохо припаркованную машину, чтобы без лишнего труда разместить рядом с ней свой внедорожник.
Пятеро девушек, которые находились на девичнике в Кёр-д’Ален, штат Айдахо, США, изо всех сил пытались найти место для парковки, а когда в конце концов его нашли, они не смогли поставить там своё авто, так как другая машина была припаркована весьма отвратительным образом.
Но, похоже, это не сильно напугало находчивых барышень, которые были полны решимости воспользоваться единственным доступным парковочным местом, — поэтому они просто взяли и перепарковали кривостоящую машину, осуществив действие голыми руками, как заправские тяжелоатлетки.
В итоге пятеро девушек, объединив свои силы, толкнули заднюю часть машины так, чтобы она стала ровно между линиями, это позволило им припарковаться на пустом месте рядом с ней.
«Боже мой, они сделали это», — можно услышать в видео голос снимавшей их женщины, которая через мгновение не выдержала и разразилась смехом.
Данный невероятный инцидент произошёл 24 июля этого года.
В итоге пятеро девушек, объединив свои силы, толкнули заднюю часть машины так, чтобы она стала ровно между линиями, это позволило им припарковаться на пустом месте рядом с ней.
«Боже мой, они сделали это», — можно услышать в видео голос снимавшей их женщины, которая через мгновение не выдержала и разразилась смехом.
Данный невероятный инцидент произошёл 24 июля этого года.
«Это был девичник в Айдахо!», — рассказала одна из женщин, присутствовавшая на девичнике.
«Мы, девушки, пытались найти стоянку у лодочной рампы, чтобы попасть на озеро!»
«Занять единственное доступное место мешала припаркованная машина, стоявшая слишком криво, чтобы наш внедорожник мог там стать, поэтому мы её переместили.»
«Мы, девушки, пытались найти стоянку у лодочной рампы, чтобы попасть на озеро!»
«Занять единственное доступное место мешала припаркованная машина, стоявшая слишком криво, чтобы наш внедорожник мог там стать, поэтому мы её переместили.»
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