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Пятеро девушек подняли и переместили плохо припаркованную машину

Пятеро девушек подняли и переместили плохо припаркованную машину (2 фото + 1 видео)

Автор:
30 июля 2021 08:15
Сообщество : Автомир
Метки: авто   видео   девушки   машина   парковка   смекалка   фото   
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В этом забавном видеролике группе девушек пришлось поднять и переместить плохо припаркованную машину, чтобы без лишнего труда разместить рядом с ней свой внедорожник.

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Метки: авто   видео   девушки   машина   парковка   смекалка   фото   
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1  комментарий
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Serg 21 минуту назад
это точно не трансгендеры?
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