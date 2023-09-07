Красиво жить не запретишь: шейх из Арабских Эмиратов решил создать Hummer H1

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Уникальный автомобиль имеет 6,5 м в высоту, внутри — гостиная, ванная и кухня. Что самое интересное, этот агрегат еще и ездит.
Боюсь представить стоимость заправки до полного бака.
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Такие вещи, это очередное доказательство предельной тупости и примитивности, что большие деньги в 99% случаев, индикатор того, что человек абсолютный идиот.
"Если ты такой богатый, то почему такой тупой, почему не купишь себе немного мозгов" -- жизненный афоризм.
Вопрос - нафига? Ответ простой - "Потому что могу".
В принципе - прикольно. Назначение сабжа - развлечение гостей, не более...