FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 11708 постов • 835 подписчиков подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир
Красиво жить не&nbsp;запретишь: шейх из&nbsp;Арабских Эмиратов решил создать Hummer H1

Красиво жить не запретишь: шейх из Арабских Эмиратов решил создать Hummer H1

Автор:
07 сентября 2023 08:39
Сообщество : Автомир
Метки: Hummer H1   Видео   авто   в мире   из Арабских Эмиратов   машина   шейх   
1371
1
1

Уникальный автомобиль имеет 6,5 м в высоту, внутри — гостиная, ванная и кухня. Что самое интересное, этот агрегат еще и ездит.

Боюсь представить стоимость заправки до полного бака.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: Hummer H1   Видео   авто   в мире   из Арабских Эмиратов   машина   шейх   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
11  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
Alex Час назад
На рыбалку можно ездить.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
mbr Минуту назад
"penis extender" -- нечто, увеличивающее самомнение.

Такие вещи, это очередное доказательство предельной тупости и примитивности, что большие деньги в 99% случаев, индикатор того, что человек абсолютный идиот.
"Если ты такой богатый, то почему такой тупой, почему не купишь себе немного мозгов" -- жизненный афоризм.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Vlamir 11 минут назад
Зато не нужно "земельный участок" в собственность покупать! Экономный парень!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
vasilykopkov 13 минут назад
Судя по муляжам фар, как транспортное средство он не сертифицирован. То есть по дорогам общего пользования ездить нельзя. А в песке он завязнет моментально скорее всего. Это скорее самоходный дом, при этом, видимо оооочень медленный.
Вопрос - нафига? Ответ простой - "Потому что могу".
В принципе - прикольно. Назначение сабжа - развлечение гостей, не более...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
533
София 13 минут назад
Надо было ему БелАЗ пригнать. И изобретать ничего не нужно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
58k
Олег 21 минуту назад
Чем меньше пиписька, тем больше джЫп ....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Сергей Полчаса назад
Не..я б не взял. Страховка дорогая ,плюс жрёт много
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
livaneth 53 минуты назад
Из настоящего там только колёса. Подвески нет вообще, наверху просто коробка в форме хамера. Вот если бы он этот хамер на базе карьерного самосвала построил.....ну, тогда он и стоил бы как карьерный самосвал
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
32k
Ego sum qui sum 54 минуты назад
Соболезнования его женам
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
81k
Доктор Джонс Час назад
Когда дохрена денег и не знаешь, что купить...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Terracotka

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

304352



Другие посты автора
Популярное в сообществах
30 закулисных фотографий, показывающих малоизвестную сторону съёмок
30 закулисных фотографий, показывающих малоизвестную сторону съёмок
40 любопытных исторических снимков из разных эпох
40 любопытных исторических снимков из разных эпох
Набирающие популярность в сообществах
Самые большие змеи снятые на камеру
Самые большие змеи снятые на камеру
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Рэп про МЦД - теперь мы слышали всё
Рэп про МЦД - теперь мы слышали всё
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Кофе с пенкой

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#животные#полиция#подборка#улыбнуло#факты#женщина#задержание#США
#люди#Прикол#кино#фильм#забавно#криминал#Москва#маразм#Метро#удивительно
#в мире#интересно#история#позитив#Китай#сарказм#интересное#дети#преступление#Ynews
Рэп про МЦД - теперь мы слышали всё Рэп про МЦД - теперь мы слышали всё Немного об аквапланировании Немного об аквапланировании МКАД. Не устоять даже на обочине МКАД. Не устоять даже на обочине Оба решили искать "счастье" на обочине Оба решили искать "счастье" на обочине В Малайзии на подлёте к аэропорту на дорогу рухнул частный самолёт В Малайзии на подлёте к аэропорту на дорогу рухнул частный самолёт "Шамаич" сделал страйк из 10 автомобилей в Воронеже "Шамаич" сделал страйк из 10 автомобилей в Воронеже

На что жалуетесь?

Вернуться