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В Японии встали все заводы Toyota из-за закончившегося места на диске базы данных

В Японии встали все заводы Toyota из-за закончившегося места на диске базы данных

Автор:
06 сентября 2023 19:33
Сообщество : Автомир
Метки: Toyota Motor   Япония   заводы   приостановка работы   сбой   сервера   
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В компании пообещали усовершенствовать техническое обслуживание серверов а айтишники пообещали сделать харакири.

Все 28 сборочных линий на 14 предприятиях автоконцерна Toyota Motor в Японии, на которые приходится около трети мирового производства этой марки машин, остановили работу из-за сбоя, который случился из-за недостатка памяти серверах.


"Во время проведения работ по сохранению данных проводились систематизация и уничтожение скопившихся в базе данных. Из-за того, что на диске, использовавшемся в работе, не хватило места, возник сбой, в результате которого система остановилась", - говорится в сообщении компании.

Инцидент произошёл 29 августа и в Toyota Motor не сразу разобрались в причине вынужденной остановки заводов, хотя представители автоконцерна сразу сообщили, что это никак не связано с кибератакой. Отмечается, что заводы возобновили работу спустя почти сутки — после переноса данных на сервер большего размера.


В связи с неприятным инцидентом руководство автоконцерна принесло извинения своим клиентам и пообещало пересмотреть свои свои процедуры технического обслуживания для недопущения подобных сбоев.


Добавим, что в марте 2022 года Titota уже сталкивалась с вынужденным приостановлением работы заводов из-за хакерской атаки на системы поставщика запчастей Kojima Industries. Известно, что все японские заводы Toyota в среднем производят 13 тысяч автомобилей в день.


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Метки: Toyota Motor   Япония   заводы   приостановка работы   сбой   сервера   
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2  комментария
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4k
Alex 15 минут назад
Японские айтишники на следующий день
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11k
ScorpionDS 9 минут назад
То есть метрики на таких важных серверах не настроены или не могли согласовать добавление пространства хранения пока не стало поздно?
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