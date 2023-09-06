В Японии встали все заводы Toyota из-за закончившегося места на диске базы данных

В компании пообещали усовершенствовать техническое обслуживание серверов
а айтишники пообещали сделать харакири.
Все 28 сборочных линий на 14 предприятиях автоконцерна Toyota Motor в Японии, на которые приходится около трети мирового производства этой марки машин, остановили работу из-за сбоя, который случился из-за недостатка памяти серверах.
"Во время проведения работ по сохранению данных проводились систематизация и уничтожение скопившихся в базе данных. Из-за того, что на диске, использовавшемся в работе, не хватило места, возник сбой, в результате которого система остановилась", - говорится в сообщении компании.
Инцидент произошёл 29 августа и в Toyota Motor не сразу разобрались в причине вынужденной остановки заводов, хотя представители автоконцерна сразу сообщили, что это никак не связано с кибератакой. Отмечается, что заводы возобновили работу спустя почти сутки — после переноса данных на сервер большего размера.
В связи с неприятным инцидентом руководство автоконцерна принесло извинения своим клиентам и пообещало пересмотреть свои свои процедуры технического обслуживания для недопущения подобных сбоев.
Добавим, что в марте 2022 года Titota уже сталкивалась с вынужденным приостановлением работы заводов из-за хакерской атаки на системы поставщика запчастей Kojima Industries. Известно, что все японские заводы Toyota в среднем производят 13 тысяч автомобилей в день.
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