Mitsubishi презентовала шестое поколение пикапа L200

В моторную гамму авто вошел дизель мощностью 150, 184 или 204 л.с. Трансмиссия - «механика» или «автомат».



Тип привода тоже можно выбрать: полный с подключаемой передней осью или фирменная система Super Select с дифференциалом повышенного трения. Пикап нового поколения увеличился в размерах, однако лишних килограммов не набрал. Спасибо высокопрочной стали в конструкции кузова.



Также L200 получил новую двухрычажную переднюю подвеску, а в задней в новом поколении использовали облегченные рессоры.



Кабина может быть представлена в одном из трёх доступных размеров, с одним или двумя рядами кресел.



В плане дизайна новый L200 отвечает актуальной фирменной стилистике Beast Mode. Кузов пикапа может быть выкрашен в один из шести оттенков. В дорогих версиях L200 демонстрирует решетку радиатора в цвет кузова.



В зависимости от рынка новый Triton предложат в нескольких конфигурациях кузова с двух- и четырёхместным интерьером. Общая длина пикапа может варьироваться от 5265 до 5360 мм, колёсная база при этом остаётся неизменной. Её размер составляет 3130 мм, что на 130 мм больше, чем у предшественника. Создатели модели похвастались и солидным приростом в ширине, а именно 115 мм, 50 миллиметров из этой прибавки пришлись на интерьер.



Погрузочная высота кузова снизилась на 45 мм, до отметки в 820 мм.



Салон «Тритона» получился достаточно простым. В топовых модификациях предлагается 9-дюймовый экран медиасистемы с 7-дюймовым дисплеем внутри приборной панели. Инженеры сохранили кнопочное управление климатической установкой и добавили некоторые современные удобства вроде портов USB-C, а также беспроводной зарядки. Шайбой на центральной консоли уже два поколения подряд выбираются режимы работы системы полного привода.



На дорогах новинка должна появиться уже в начале 2024 года, причём это поколение намереваются продавать и в Японии, где пикап не продавался уже 12 лет.