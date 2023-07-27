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Mitsubishi презентовала шестое поколение пикапа L200

Mitsubishi презентовала шестое поколение пикапа L200

Автор:
27 июля 2023 12:59
Сообщество : Автомир
Метки: Mitsubishi   Автовсячина   Япония   авто   автомир   автомобили   машина   пикап   
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Японская Мицубиси в Таиланде провела официальную презентация нового поколения пикапов L200 (локальное название Mitsubishi Triton). Автомобиль стал крупнее, обзавёлся современной электроникой и будет предлагаться с твинтурбодизелем.
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Метки: Mitsubishi   Автовсячина   Япония   авто   автомир   автомобили   машина   пикап   
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3  комментария
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5k
Димка Смола/67 Час назад
Ну вот что не говорите.... считал я пикапы куйней так и считаю..... Стоит как самолет но места пасажирам сзади просто нет, реально кирпичи возить в машине за 5-6 млн ? Вы серьезно ? Во всех смыслах такие понты не стоят столько денег! Сам езжу на полноценном джипе Прадике, и место тьма и пролезет чуть чуть и на охоту и на рыбалку разложился и спи как человет, и смесь возил по 20 правда мешков по 25 кг в багажнике
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5k
Babangdida 39 минут назад
Я что-то пропустил, по поводу "Super Select с дифференциалом повышенного трения"? На новых моделях разве его не заменили на Torsen?
П.С. Хорошая, добрая, неубиваемая машинка, чтобы таскать мешки с картошкой и бочки с вином с дачи и оленей с охоты.
А сколько цемента, кирпича и арматуры перевезла, страшно подумать.
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