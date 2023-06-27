Suzuki начала продажи автомобиля с ценой ниже 6000 $

Выпускающийся в Индии четырёхместный хетчбэк Maruti Suzuki Alto с длиной кузова в три с половиной метра давно и прочно прописался в рейтинге самых дешёвых авто всего мира. Теперь этот изначально бюджетный автомобиль получил ещё более упрощённую версию Suzuki Tour H1 в том же кузове и даже с задним рядом сидений, однако с заявленной возможностью работать в качестве развозного фургончика.



Утилитарное назначение позволило поставить некрашеные бамперы, колёса-штамповки и сделало ненужным внешнюю антенну, поскольку штатной мультимедийной системы у Tour H1 нет, равно как и экрана для неё. Зато остались цифровой спидометр, две подушки безопасности и даже опциональный кондиционер с двумя держателями литровых бутылок в дверных карманах.



Литровый атмосферник выдаёт 66 л. с./89 Нм на бензине или 57 л. с./82 Нм на газе, коробка передач — 5-ступенчатая механика, единственная для всех исполнений. Показатели скорости с учётом особенностей хаотического дорожного движения в индийских мегаполисах особого значения не имеют.



Приём заказов на Maruti Suzuki Tour H1 открыт по цене 480 500 рупий (498 000 рублей) за бензиновую модификацию и 570 500 рупий (592 000 рублей) за версию на сжиженном природном газе.