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Suzuki начала продажи автомобиля с ценой ниже 6000 $

Suzuki начала продажи автомобиля с ценой ниже 6000 $

Автор:
27 июня 2023 14:14
Сообщество : Автомир
Метки: Suzuki   Автовсячина   Индия   Япония   авто   автомир   автомобили   машина   
1187
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В Индии поступил в продажу коммерческий микрохетчбэк Suzuki Tour H1, причём сразу в двух исполнениях: бензиновом и на сжиженном газе.

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Метки: Suzuki   Автовсячина   Индия   Япония   авто   автомир   автомобили   машина   
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5  комментариев
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389
Knives22 2 часа назад
Интересует мнение местных экспертов, 500 тысяч за данное авто это много?
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9k
Mowgley Z ⚔ Полчаса назад
Если доберется до нас, будет стоить лям ))
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23k
AzuveR Час назад
Это швейная машинка. А не автомобиль.
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