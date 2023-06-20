TOM’S Angel T01 - автомобиль о котором вы не слышали

В середине 90-х ребята из TOM’S решили масштабно отметить 20-летие в бизнесе – используя гоночный опыт, построить среднемоторный спорткар для дорог общего пользования! Идея заключалась в том, чтобы собрать концепт и предложить какому-нибудь крупному производителю, например, той-же Тойоте, либо совместное производство, либо все права на автомобиль. Сами TOM’S такой масштабный проект, конечно, не потянули бы. К сожалению, ни один из сценариев не сработал и прототип Angel T01 остался в единственном экземпляре. Хотя, как в единственном: автомобиль был доступен в виртуальном мире игрокам Gran Turismo 2!