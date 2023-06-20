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TOM’S Angel T01 - автомобиль о котором вы не слышали

TOM’S Angel T01 - автомобиль о котором вы не слышали

Автор:
20 июня 2023 13:30
Сообщество : Автомир
Метки: toms   Автовсячина   Япония   авто   автомир   автомобили   машина   
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Гоночная команда Tachi Oiwa Motor Sport Racing существует с 1974 года и помимо участия в различных гоночных сериях, производит запасные части для тюнинга. Команда известна среди энтузиастов, одно время даже строила двигатели и шасси для Формулы-3.
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Метки: toms   Автовсячина   Япония   авто   автомир   автомобили   машина   
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1  комментарий
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Ego sum qui sum 54 минуты назад
что-то вспомнилось
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