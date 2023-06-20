TOM’S Angel T01 - автомобиль о котором вы не слышали

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Гоночная команда Tachi Oiwa Motor Sport Racing существует с 1974 года и помимо участия в различных гоночных сериях, производит запасные части для тюнинга. Команда известна среди энтузиастов, одно время даже строила двигатели и шасси для Формулы-3.
В середине 90-х ребята из TOM’S решили масштабно отметить 20-летие в бизнесе – используя гоночный опыт, построить среднемоторный спорткар для дорог общего пользования! Идея заключалась в том, чтобы собрать концепт и предложить какому-нибудь крупному производителю, например, той-же Тойоте, либо совместное производство, либо все права на автомобиль. Сами TOM’S такой масштабный проект, конечно, не потянули бы. К сожалению, ни один из сценариев не сработал и прототип Angel T01 остался в единственном экземпляре. Хотя, как в единственном: автомобиль был доступен в виртуальном мире игрокам Gran Turismo 2!
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TOM’S Angel T01 дебютировал на Токийском автосалоне 1994 года, а собран был в Великобритании. Принимая во внимание чрезвычайно скромные габариты автомобиля, можно подумать, что под стеклопластиковым кузовом скрывается агрегатная база кей-кара (кей-кар - чисто японские маленькие машинки, с двигателями не больше 660 кубических сантиметров, пользующиеся налоговыми и прочими льготами). Но разве могли так поступить гоночные инженеры?! Они спроектировали шасси с нуля, хоть и с использованием серийных деталей автомобилей Toyota.
Всё, от монокока из композитных материалов, до дверей типа «крыло чайки», было изготовлено индивидуально. В подвеске использованы двойные поперечные рычаги и регулируемые амортизаторы. Установленный в базе двигатель представляет собой прекрасно известный в России, особенно в Сибири и на Дальнем Востоке, 1,6-литровый 4A-GE Toyota мощностью 160 л.с. Механическая коробка передач тоже Toyota, привод задний. Электронных средств безопасности нет!
Учитывая, что весит автомобиль всего 700 кг, он быстрый! Разгон до 100 км/ч составлял на старте проекта 5,5 секунд. Поздние модификации двигателя явно сделали Angel T01 еще динамичнее. В стандартную комплектацию входит кондиционер – необходимая деталь для автомобиля, у которого не опускаются боковые стекла! Интересно, что ветровое стекло позаимствовано у Lancia Stratos.
Автомобиль уникальный и очень хорошо, что он не сгинул на заднем дворе производственной базы Tachi Oiwa Motor Sport. Angel T01 находится в Японии, его владелец поддерживает автомобиль в отличном состоянии, что не так уж и трудно с Тойотовскими агрегатами.
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Метки: toms Автовсячина Япония авто автомир автомобили машина
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