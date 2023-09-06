"Проклятый труд": пьяный вахтовик разнёс лопатой служебную "Буханку"

Как выяснилось, мужчина был недоволен размером зарплаты.
В ХМАО пьяный сотрудник "Сургутнефтегаза" решил выместить недовольство руководством на служебной машине. Инцидент произошёл вчера на месторождении "Комсомольскнефть". Как рассказали его коллеги-вахтовики, они поссорились с Константином и тот устроил дебош.
Рабочие поссорились между собой на участке. Константин (мужчина на видео) выпил и начал буянить. Вспомнил вся и всех, высказал недовольство предприятием из-за маленькой зарплаты и разбил лопатой УАЗ
Источник:
В "Сургутнефтегазе" сообщили журналистам, что пока не могут подтвердить достоверность видео с разгромом "Буханки", окрашенной в цвета компании. Там пообещали провести проверку. Какое наказание может грозить дебоширу в случае подтверждения информации, в нефтегазовой компании не уточнили.
Источник:
- "Мы за тебя пошли воевать!": два пьяных мобилизованных разгромили салон оптики в Новосибирске
- УАЗ подарил новое авто жительнице Сочи, чей внедорожник унесло в море
- В Новосибирске мужик наорал и напал на полицейских
- Канадских тусовщиков оставили в Мексике и заставили заплатить штраф за дебош на борту самолета
- В США подали в суд на автомастерскую, которая выплатила зарплату монетами своему бывшему работнику
Видать, этому орангутангу лопата в глотку не влезла.
Мало было зарплаты? Ну так сейчас ещё "буханку" придётся восстанавливать за свои "3 копейки".
Ну не удивительно.
Судя по видео, обыкновенная бестолковая тупая пьянь.