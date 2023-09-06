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"Проклятый труд": пьяный вахтовик разнёс лопатой служебную "Буханку"

"Проклятый труд": пьяный вахтовик разнёс лопатой служебную "Буханку"

Автор:
06 сентября 2023 17:28
Сообщество : Автомир
Метки: Вахтовик   Видео   УАЗ   ХМАО   дебош   зарплата   лопата   
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Как выяснилось, мужчина был недоволен размером зарплаты.

В ХМАО пьяный сотрудник "Сургутнефтегаза" решил выместить недовольство руководством на служебной машине. Инцидент произошёл вчера на месторождении "Комсомольскнефть". Как рассказали его коллеги-вахтовики, они поссорились с Константином и тот устроил дебош.


Рабочие поссорились между собой на участке. Константин (мужчина на видео) выпил и начал буянить. Вспомнил вся и всех, высказал недовольство предприятием из-за маленькой зарплаты и разбил лопатой УАЗ

В "Сургутнефтегазе" сообщили журналистам, что пока не могут подтвердить достоверность видео с разгромом "Буханки", окрашенной в цвета компании. Там пообещали провести проверку. Какое наказание может грозить дебоширу в случае подтверждения информации, в нефтегазовой компании не уточнили.

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Метки: Вахтовик   Видео   УАЗ   ХМАО   дебош   зарплата   лопата   
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17  комментариев
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55k
dima423 57 минут назад
Работал за 90 тыс, а теперь поработает бесплатно)) Кому хуже то сделал?
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3k
OLDer 4 минуты назад
Ну теперь грести деньги будет этой же лопатой
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190
Александра С 17 минут назад
Правильно говорят: начинаешь пить - съешь сим-карту.

Видать, этому орангутангу лопата в глотку не влезла.
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540
Степан Гереро Полчаса назад
Ой дурак , вообще денег не получит , плюс работы лишился и как вариант статья в трудовой.
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15k
Kostick 42 минуты назад
ухи поевший тёзка. 90 косарей за работу водилы на буханке?
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224
Patiot Kostick 20 минут назад
Вы не забывайте, что он "лучше всех тут работал".
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52k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 50 минут назад
В ХМАО 90 штук не зарплата ?
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25
electronic ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 16 минут назад
Живу в ХМАО. Оклады маленькие. До урвня вывозят типа "севереными надбавками" 90 тыр для нефтянки-это маловато. При средней квартплате за 2х комн квартиру в 15-17 а то и больше.
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25
electronic Артем 14 минут назад
Плюсану. Межвахта это жопа
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1k
Vergüenza Ajena 53 минуты назад
Синька - зло!
Мало было зарплаты? Ну так сейчас ещё "буханку" придётся восстанавливать за свои "3 копейки".
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14k
GROMOZEKA 58 минут назад
«Как выяснилось, мужчина был недоволен размером зарплаты»

Ну не удивительно.
Судя по видео, обыкновенная бестолковая тупая пьянь.
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318
iskra GROMOZEKA 10 минут назад
Ну так на вахту интеллектуалы не ездят. У кого мозги есть,работают в офисах,на удаленке,или вообще из Таиланда.
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