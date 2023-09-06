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Мужчина спалил машину незнакомцу, с которым поссорился на дороге

Мужчина спалил машину незнакомцу, с которым поссорился на дороге

Автор:
06 сентября 2023 09:59
Сообщество : Автомир
Метки: Вижео   авто   конфликт   машина   обида   огонь   поджег   пожар   
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37-летний мужчина после инцидента долго вынашивал месть, и наконец решил наказать обидчика. Добрался до нужной улицы на велосипеде, чтобы отвести подозрения, облил чужой Nissan X-Trail бензином и сбежал. Пожарных вызвали жильцы дома.

Автомобиль сгорел полностью, ущерб оценили в 600к. Мстительного поджигателя задержали: он объяснил, что не хотел уничтожить тачку полностью, только чуть-чуть.

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Метки: Вижео   авто   конфликт   машина   обида   огонь   поджег   пожар   
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2  комментария
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Ваня 38 минут назад
еще один себе статью поджег на ровном месте... блин, вот сколько подобные новости смотришь и думаешь у людей совсем что ли мозги атрофировались?..
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Anarasius

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