Мужчина спалил машину незнакомцу, с которым поссорился на дороге

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37-летний мужчина после инцидента долго вынашивал месть, и наконец решил наказать обидчика. Добрался до нужной улицы на велосипеде, чтобы отвести подозрения, облил чужой Nissan X-Trail бензином и сбежал. Пожарных вызвали жильцы дома.
Автомобиль сгорел полностью, ущерб оценили в 600к. Мстительного поджигателя задержали: он объяснил, что не хотел уничтожить тачку полностью, только чуть-чуть.
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