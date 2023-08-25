Красивый и дорогой рестмод старой Porsche 914

Porsche 914 — автомобиль со сложной судьбой. Ещё до выхода модели на рынок вокруг неё разразился скандал с участием Volkswagen и Porsche. Тогдашний председатель правления VW Курт Лотц затребовал эксклюзивных прав на продажу спорткара, но в итоге стороны пошли на компромисс: модель назвали VW-Porsche и решили продавать через совместную дилерскую сеть. Выпускали 914-й всего семь лет. В Америке он стал лучшим иностранным автомобилем года, причем версия с четырехцилиндровым двигателем за четыре года обошла по продажам Porsche 911.



Ну а в 2021-м британская Fifteen Eleven Design, принадлежащая раллийной команде Mellors Elliot Motorsport, заявила, что намерена вдохнуть новую жизнь в некогда популярный спорткар. Тогда машина существовала только на рендерах, но недавно фирма показала «живой» образец переосмысленного Porsche 914. Двухдверку построили на усиленном шасси Porsche Cayman S поколения 987 и оснастили «шестеркой» 3.8 мощностью 380—400 лошадиных сил. Неплохой результат, учитывая, что пределом обычного 914-го были 110 сил, снятые с карбюраторного «оппозитника» 2.0.



Кузов спорткара изготовили из углепластика и расширили, причем под масляный радиатор пришлось поменять форму переднего бампера и капота. Фары заменили на светодиодные, прожекторного типа, и дополнили ходовыми огнями в стиле «Моби Дика» Porsche 935. Салон машины обшит кожей, установлены кресла-ковши Recaro и напольный педальный узел AP Racing, а также деревянный набалдашник рычага коробки передач. Места в ногах тут заметно больше, чем у оригинала — всё благодаря новой задней перегородке и топливному баку.



Другие особенности машины — шестиступенчатая «механика», подвеска Reiger с раздельными регулировками уровней сжатия и отбоя, тормоза Porsche Brembo с четырехпоршневыми суппортами, выпускная магистраль из «нержавейки» и колеса Fuchs диаметром 18 дюймов, обутые в шины Michelin Pilot Sport 2. Цена тарги стартует с 350 тысяч фунтов стерлингов, что соответствует 41,7 миллиона рублей. При этом за оригинальный Porsche 914 со 110-сильным двигателем просят около 110 тысяч евро, или 11,3 миллиона рублей.