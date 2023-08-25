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Красивый и дорогой рестмод старой Porsche 914

Красивый и дорогой рестмод старой Porsche 914

Автор:
25 августа 2023 16:24
Сообщество : Автомир
Метки: Porsche   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   ателье   машина   рестмод   тюнинг   
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Британское ателье Fifteen Eleven Design построило современную версию Porsche 914. В качестве основы спорткар использует модернизированное шасси Cayman S, а его двигатель - это V6 объёмом 3.8 литра мощностью 400 лошадиных сил. Кузов сделан из углепластика. В салоне — кресла Recaro и педали AP Racing. Постройка такой машины обойдется покупателю в 350 тысяч фунтов стерлингов, или почти 42 миллиона рублей.
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Метки: Porsche   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   ателье   машина   рестмод   тюнинг   
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2  комментария
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Ego sum qui sum 47 минут назад
непримечательный уродец получился
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218
Уверенный пользователь 3 минуты назад
рест мод.... где вы плять слова такие берете?
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Добрый Бабайка

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