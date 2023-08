Довоенный Bentley Blower 1929 года получил полностью электрическую версию

Bentley Motors и The Little Car Company представили электрическую версию классического Bentley Blower 1929 года выпуска, разрешенную для использования на дорогах общего пльзования. Этот автомобиль, известный как Blower Junior, представляет собой электромобиль, основанный на Team Car No. 2, возможно, самом известном и ценном автомобиле Bentley той эпохи. Это также первый полностью разрешенный к использованию на дорогах общего пользования автомобиль, произведенный компанией The Little Car Company, на котором можно ездить в США, Европейском Союзе и Великобритании.



Работая напрямую с Bentley, компания Little Car Company сделала все возможное, чтобы воссоздать 85-процентный масштаб. Тем не менее, были сделаны некоторые уступки по размеру, в том числе тандемные сиденья вместо стандартной компоновки бок о бок.



В качестве движущей силы Blower Junior использует 48-вольтовую батарею, питающую электродвигатель мощностью 15 кВт, что обеспечивает расчетный запас хода 105 км и максимальную скорость 70 км/ч. Корпус нагнетателя содержит зарядный порт для подключения к любому зарядному устройству уровня 1 или уровня 2. Он обрамлен сетчатой решеткой радиатора и аутентичным никелированным корпусом радиатора, как и у оригинального автомобиля.



К окрашенной стальной раме прикреплены листовые рессоры и соответствующие периоду фрикционные демпферы, уменьшенные в соответствии с размерами Blower Junior. Дисковые тормоза Brembo на передних и задних барабанах обеспечивают надежную современную тормозную способность. Аккумуляторы и электроника спрятаны в поддоне, а электродвигатель установлен на задней оси.