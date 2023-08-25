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Довоенный Bentley Blower 1929 года получил полностью электрическую версию

Довоенный Bentley Blower 1929 года получил полностью электрическую версию

Автор:
25 августа 2023 15:44
Сообщество : Автомир
Метки: Bentley   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   рестмод   ретро   электромобиль   
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Тюнинг-ателье The Little Car Company представило полностью электрическую версию Bentley Blower образца 1929 года. Известный как Blower Junior, автомобиль вмещает двух человек и имеет ожидаемую дальность хода в 105 километров при максимальной скорости 70 км/ч..
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Метки: Bentley   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   рестмод   ретро   электромобиль   
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сеньор Леонсио 2 часа назад
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Rubiroid_47 9 минут назад
Безопасность мотоцикла.
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