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"Извини, брат, в первый раз": водитель очень пожалел о том, что хотел дать взятку инспекторам ДПС

"Извини, брат, в первый раз": водитель очень пожалел о том, что хотел дать взятку инспекторам ДПС

Автор:
06 сентября 2023 07:32
Сообщество : Автомир
Метки: Видео   Москва   ПДД   взятка   инспекторыДПС   нарушитель пдд   слабоумие и отвага   уголовное дело   
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Сел за руль - и тут же стал нарушать правила дорожного движения. А когда инспектор стал оформлять протокол, водитель попытался дать взятку.

В Москве задержали автолюбителя, который выехал на встречную полосу на Рязанском проспекте. Сотрудники ДПС пригласили нарушителя в свою машину и стали оформлять протокол. Парень смекнул, что можно попытаться обойтись без формальностей и стал предлагать инспекторам взятку. Он настойчиво уговаривал взять 2000 рублей, обещая, что отныне не станет нарушать правила дорожного движения. Когда передать деньги из рук в руки не удалось, водитель засунул их в бардачок служебного авто.


Похоже, неопытный автолюбитель не знал, что разговор с инспектором записывается на камеру. В результате на место были приглашены следователи, настойчивого нарушителя задержали. Штраф за выезд на встречную он всё-таки получил, а после в качестве подозреваемого был допрошен по делу о даче взятки.

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Метки: Видео   Москва   ПДД   взятка   инспекторыДПС   нарушитель пдд   слабоумие и отвага   уголовное дело   
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8  комментариев
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16k
Колька Валеркин сын Час назад
2 косаря за выезд на встречку))) Пусть его обратно отправят на роду ослов ипать.
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19k
anpetrof 10 секунд назад
Да, туго теперь гаишникам стало с этими камерами. Раньше-то они с большим удовольствием брали...
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3k
Pill 18 минут назад
Этих выблюдков ничего не перевоспитает. Они берегов не видят от безнаказанности
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7k
vasilykopkov Полчаса назад
Не брат ты мне, гнида жчерножопая.
(С) Данила Багров
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2k
rudenkov 36 минут назад
Брат ты мне или не брат.
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2k
SmartCat101 39 минут назад
и опять овцеёб на дороге баранит !!! за 2000 у себя в ауле нарушай
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2k
Жирный бот Час назад
Очень мало дал) надо на 10 умножать)
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