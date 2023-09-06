"Извини, брат, в первый раз": водитель очень пожалел о том, что хотел дать взятку инспекторам ДПС

В Москве задержали автолюбителя, который выехал на встречную полосу на Рязанском проспекте. Сотрудники ДПС пригласили нарушителя в свою машину и стали оформлять протокол. Парень смекнул, что можно попытаться обойтись без формальностей и стал предлагать инспекторам взятку. Он настойчиво уговаривал взять 2000 рублей, обещая, что отныне не станет нарушать правила дорожного движения. Когда передать деньги из рук в руки не удалось, водитель засунул их в бардачок служебного авто.