"Извини, брат, в первый раз": водитель очень пожалел о том, что хотел дать взятку инспекторам ДПС

Сел за руль - и тут же стал нарушать правила дорожного движения. А когда инспектор стал оформлять протокол, водитель попытался дать взятку.
В Москве задержали автолюбителя, который выехал на встречную полосу на Рязанском проспекте. Сотрудники ДПС пригласили нарушителя в свою машину и стали оформлять протокол. Парень смекнул, что можно попытаться обойтись без формальностей и стал предлагать инспекторам взятку. Он настойчиво уговаривал взять 2000 рублей, обещая, что отныне не станет нарушать правила дорожного движения. Когда передать деньги из рук в руки не удалось, водитель засунул их в бардачок служебного авто.
Похоже, неопытный автолюбитель не знал, что разговор с инспектором записывается на камеру. В результате на место были приглашены следователи, настойчивого нарушителя задержали. Штраф за выезд на встречную он всё-таки получил, а после в качестве подозреваемого был допрошен по делу о даче взятки.
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(С) Данила Багров