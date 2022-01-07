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В центре Москвы легковушка протаранила  реанимобиль с пациентом 

В центре Москвы легковушка протаранила  реанимобиль с пациентом  (2 фото + 3 видео)

Автор:
07 января 2022 13:21
Сообщество : Аварии
Метки: Москва   Скорая   аварии   видео   дтп   трамвай   
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Момент страшной аварии зафиксировали камеры наружного наблюдения на пересечении Таганской/Нижегородской и Абельмановской улиц.

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Метки: Москва   Скорая   аварии   видео   дтп   трамвай   
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22  комментария
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712
Дмитрий 2 часа назад
Из того, что я вижу, водитель скорой просто моральный урод, догадаться выскакивать по встречке из за трамвая на перекресток на полной скорости, зимой, это надо быть просто без мозгов совсем. Его же элементарно не видно было. Была или не была включена сирена это отельный вопрос. Но даже если включена, ну нельзя так из за трамвая по встречке выскакивать на перекресток скользкий зимой, просто нельзя.
Водитель скорой полный идиот.
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927
vijilante 10 минут назад
Водила вылетел из-за трамвая,по встречной,на "красный" и не убедился что пропускают.
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2k
Чучело Мяучело Час назад
Чувак на пежо ещё молодец, среагировал. Но мудила на скорой не оставил никому шансов.
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6k
Ruk Час назад
заголовок и подача не правильные - Водитель скорой не убедившись в том что все участники движения его видят и пропускают, протаранил легковой автомобиль, убил перевозимую пациентку и врезался в трамвай.
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68k
Нанук Паналык Час назад
Не корректное описание...
Очередной идиот на скорой,протаранил легковой автомобиль.Такое ощущение что на скорых сейчас одни таджики работают.
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6k
Ruk Час назад
надеюсь водитель скорой огребёт по полной, и результаты доведут до остальных водителей спецслужб. он мог выезжать на перекрёсток только УБЕДИВШИСЬ!!! что его видят и ПРОПУСКАЮТ!
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4k
Vladimir Час назад
Гнать на красный, по встречной полосе, спрятавшись за трамвай, в гололед! Все, что можно было нарушить, было нарушено! Или у меня фантазия слабая?
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2k
ddp Час назад
Каждый раз видя молчаливую скорую, перелетающую через перекресток или пешеходный переход задаюсь вопросом почему они не включают звуковые спецсигналы? Даже гайцы переползают через перекрёстки крадучись, убедившись что их все увидели и они никому не мешают.
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471
Алексей ddp Полчаса назад
Гайцы в курсе про ПДД.
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218
Brawl Dd Час назад
Водятел на скорой, угробить жизнь и пару судеб
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1k
Tony 2 часа назад
а что тут расследовать? в очередной раз водитель скорой решил, что раз он включил маячки (вопрос про работающую сирену остается открытым), то у него активизировался режим бессмертия, а все остальные автомобили вокруг исчезли... и нажал "газ в палас", забыв про педаль тормоза

а то, что проезжая перекресток на красный, он должен убедиться, что остальные его заметили, и его пропускают... да не, этим, по его мнению, должны таксисты заниматься...


кстати, не знаю, как в других городах, а в Москве, водители скоряка водят зачастую еще более безбашенно, чем те же самые таксисты...

надо пару показательных судов над такими устроить, чтоб наконец они поняли, как надо ездить с включенными маячками, и когда их можно включать... а то эти водители скоро убивать народу станут больше, чем спасать...
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6k
sumrаknn 2 часа назад
Очень жалко водителя скорой. Зарплаты небольшие, работа тяжелая и нервная. Но здесь, уверен, его признают виновным. К сожалению. Ехал вслепую, и сам не видел (мог воспользоваться преимуществом, убедившись что пропускают) и другим не давал себя обнаружить (ехал под прикрытием длиномерного трамвая.
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1k
Ratibor 2 часа назад
Проблесковый маячок это все хорошо, а звуковой сигнал был? Понятно что ночное время и все такое. Но при проезде перекрестка на красный наверное стоило покрякать, что бы убедиться что все тебя увидели...а то вон водятел на зелёный ехал, сам себе на уме и в результате трагедия....
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8k
Maddy8 2 часа назад
10 раз пересмотрел, где её выкинуло? там бампер машины отлетел большим куском и всё. двери скорой закрыты.
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