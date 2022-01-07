В центре Москвы легковушка протаранила  реанимобиль с пациентом 

В результате удара водитель скорой не смог справиться с управлением и совершил столкновение со стоящим на светофоре трамваем. От удара пациентку выкинуло из салона скорой, и от полученных травм она скончалась на месте аварии. У фельдшера диагностировано сотрясение мозга, врач получил тяжелые травмы.

2022-01-07T13:21:04+03:00