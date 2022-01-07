В центре Москвы легковушка протаранила  реанимобиль с пациентом 

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Момент страшной аварии зафиксировали камеры наружного наблюдения на пересечении Таганской/Нижегородской и Абельмановской улиц.
Машина скорой помощи с включёнными проблесковыми маячками 6 января в одиннадцатом часу вечера перевозила 65-летнюю пациентку в больницу.
На площади Абельмановская Застава, водитель легкового автомобиля, не пропустив реанимобиль, врезался в его правый бок.
В результате удара водитель скорой не смог справиться с управлением и совершил столкновение со стоящим на светофоре трамваем. От удара пациентку выкинуло из салона скорой, и от полученных травм она скончалась на месте аварии. У фельдшера диагностировано сотрясение мозга, врач получил тяжелые травмы.
Сотрудники ГИБДД выясняют все причины и обстоятельства смертельной аварии.
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Водитель скорой полный идиот.
Очередной идиот на скорой,протаранил легковой автомобиль.Такое ощущение что на скорых сейчас одни таджики работают.
а то, что проезжая перекресток на красный, он должен убедиться, что остальные его заметили, и его пропускают... да не, этим, по его мнению, должны таксисты заниматься...
кстати, не знаю, как в других городах, а в Москве, водители скоряка водят зачастую еще более безбашенно, чем те же самые таксисты...
надо пару показательных судов над такими устроить, чтоб наконец они поняли, как надо ездить с включенными маячками, и когда их можно включать... а то эти водители скоро убивать народу станут больше, чем спасать...
но скорее всего пациентка летала по салону скорой от боковых ударов ...