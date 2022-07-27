Стадный инстинкт: коллективная езда по встречной полосе в Москве

1311
2
1
Автор видео заснял массовое помешательство таксистов и обычных водителей на 1-м Кадашёвском переулке.
Присутствует ненормативная лексика!
1-й Кадашёвский переулок
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Глупый уход от столкновения на встречку
- На МКАД неадекватный водитель выехал на «встречку» и протаранил два автомобиля
- Авария дня. Водитель «ГАЗели» спровоцировал массовое ДТП и скрылся
- Авария дня. В Саратове в лобовом столкновении один человек погиб и трое пострадали
- Водитель «Нивы» проехал по встречке и спровоцировал ДТП
Новости партнёров
То что рег щемил встречных - это поддерживаю, он прав, но то что там "односторонне движение" - не аргумент, совсем.
https://yandex.ru/maps/213/moscow/?ll=37.620907,55.744394&z=19https://yandex.ru/maps/213/moscow/?ll=37.620907,55.744394&z=19, можно включить панораму и убедиться.
(сарказм)