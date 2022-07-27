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Стадный инстинкт: коллективная езда по встречной полосе в Москве

Стадный инстинкт: коллективная езда по встречной полосе в Москве

Автор:
27 июля 2022 13:24
Сообщество : Автомир
Метки: ПДД   авто   автомобли   видео   встречка   встречная полоса   стадный инстинкт   
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Автор видео заснял массовое помешательство таксистов и обычных водителей на 1-м Кадашёвском переулке.

Источник:

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Метки: ПДД   авто   автомобли   видео   встречка   встречная полоса   стадный инстинкт   
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12  комментариев
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11k
Кыся 2 часа назад
А это те, кто новый Playboy купил.
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22k
Владимир 3 минуты назад
Камеру поставить нужно, напишите в ГИБДД и управу.
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46k
Элек Мек 9 минут назад
А чЁ удивительного? Таксисты в Москве чурбан на чурбане,один заблеял,всё стадо за ним.
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2k
ProstoBoBka 12 минут назад
В начале улицы увидели знак одностороннее движение, дальше 1 слепошарый не заметил знак конец односторонней улицы, а все остальные стадом поехали за ним!
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34k
turyst Полчаса назад
Ссылка youtu.be
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129
Максим Макашев 45 минут назад
жаль, что регик был не на танке
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930
Виктор Глущенко Час назад
Сесть на бульдозер и таранить уипанов .
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698
Arti Час назад
Явно те же ))

Ссылка youtu.be
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2k
AndreyOnovamnado Час назад
Знаю это место. Там где повернул рег, с набережной, переулок нифига не односторонний. То, что водилы по встречке лезли, чтоб проехать "по быстрее", ибо светофор на выезд долгий - факт, но в месте, где рег ругался, двустороннее движение.

То что рег щемил встречных - это поддерживаю, он прав, но то что там "односторонне движение" - не аргумент, совсем.

https://yandex.ru/maps/213/moscow/?ll=37.620907,55.744394&z=19https://yandex.ru/maps/213/moscow/?ll=37.620907,55.744394&z=19, можно включить панораму и убедиться.
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3k
Евгений 2 часа назад
теперь я знаю, куда поеду искать спонсора, бампер ремонтировать

(сарказм)
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3k
Babangdida 2 часа назад
Туда бы направить сотрудников, за одну смену на Турцию с семьёй заработают!
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