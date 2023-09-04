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На улицах китайского мегаполиса удивительно тихо

На улицах китайского мегаполиса удивительно тихо

Автор:
04 сентября 2023 10:13
Сообщество : Автомир
Метки: Видео   Китай   авто   двигатель   машина   тизо   шум   электромобиль   
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Такой покой пришел в город благодаря большой популярности электромобилей, двигатели которых почти бесшумны.


К слову, в России китайских и отечественных электрокаров становится все больше, поэтому, возможно, когда-то и у нас будет так же.

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Метки: Видео   Китай   авто   двигатель   машина   тизо   шум   электромобиль   
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6  комментариев
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1k
Злодей Час назад
У нас климат не потянет. одна зима и все электрошняги встанут.
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610
MidMaster 9 минут назад
Шины очень сильно шумят. Какой-то фейк
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10k
Михаил 12 минут назад
скоро эти машины с отработанными АКБ появятся у нас, как супер пупер экологичное ТС.
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14k
Роман 18 минут назад
По-моему больше шума издают шины чем моторы.
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