На улицах китайского мегаполиса удивительно тихо

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Такой покой пришел в город благодаря большой популярности электромобилей, двигатели которых почти бесшумны.
К слову, в России китайских и отечественных электрокаров становится все больше, поэтому, возможно, когда-то и у нас будет так же.
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