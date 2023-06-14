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Электромобиль Xiaomi MS11 заметили на улицах Китая

Электромобиль Xiaomi MS11 заметили на улицах Китая

Автор:
14 июня 2023 11:41
Сообщество : Автомир
Метки: Xiaomi   Автовсячина   Китай   авто   автомир   автомобили   машина   электромобиль   
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Китайский блогер Чанг Ян поделился кадрами с грядущим электромобилем Xiaomi MS11. Прототип автомобиля уже проходит серию уличных испытаний.

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Метки: Xiaomi   Автовсячина   Китай   авто   автомир   автомобили   машина   электромобиль   
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1  комментарий
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Ego sum qui sum 16 минут назад
сколько в нем можно поставить симок?
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