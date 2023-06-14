Электромобиль Xiaomi MS11 заметили на улицах Китая

Фотографии были опубликованы в китайской социальной сети Weibo. Речь идет о первом электромобиле технобренда, которому дали название Xiaomi MS11.



Как и на ранее появившихся в сети фото, автомобиль скрыт под защитным чехлом. Можно рассмотреть лишь общий силуэт и некоторые примечательные особенности дизайна, включая небольшой козырек с датчиком LiDAR над лобовым стеклом.



Выпуск новинки ожидается в первой половине 2024 года. Автомобиль уже некоторое время находится в разработке. Периодически в сети мелькают фото, сделанные во время испытаний машины на улице. Такие шпионские снимки уже дали понять, что электрокар получит 19-дюймовые колесные диски, а его зарядный порт будет расположен в задней части на левой стороне.



Технические характеристики Xiaomi MS11 пока держатся в тайне. Инсайдеры называют ориентировочную стоимость автомобиля — примерно 30-35 тыс. долларов (около 2,5 млн рублей по актуальному курсу).