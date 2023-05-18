Китайцы представили компактный электрический кроссовер похожий на Suzuki Jimny

Внедорожную стилистику Baojun Yep можно будет подчеркнуть при помощи самого производителя: компания намерена предлагать для небольшого электрокара множество соответствующих аксессуаров. Уже представлены, к примеру, разнообразные рейлинги, накладки на колёсные арки, силовые бамперы и экспедиционные багажники. Показан даже Yep, комплексно преображённый в ретростилистике: он обильно украшен хромом и получил необычные закрытые колёса.



При этом Yep имеет несущий кузов, 150-миллиметровый клиренс и комплектуется только одним 68-сильным электромотором на задней оси. Таким образом, назвать его внедорожником не получится. Ориентирован он на эксплуатацию в мегаполисах. Благодаря небольшой 28-киловаттной батарее Yep проедет без подзарядки около 300 км при максимальной скорости 100 км/ч.



Длина автомобильчика — 3381 мм, между осями у Yep 2110 мм. В салоне, по утверждению производителя, свободно разместятся четверо взрослых, однако багажного отсека электрокар практически лишён, хотя и имеет полноценную третью дверь.



Оснащение для Yep запланировано богатое. Это 15-дюймовые диски уже в базовой комплектации, матричная светодиодная оптика, электрорегулировки кресел, климат-контроль и два 10.25-дюймовых экрана в салоне. Ещё одна фишка — горизонтальная планка на передней панели, на которую можно подвешивать держатели для гаджетов или полочки для мелких вещей. Примечательно, что при всей стильности интерьера Yep лишён подлокотника между передними креслами.



Старт продаж запланирован на май. Учитывая эффектную внешность и обширный набор оборудования, доступным Baojun Yep точно не будет. Конструктивно Baojun Yep до определённой степени унифицирован с бестселлером Wuling Mini EV, но, вероятнее всего, окажется заметно дороже. Ожидаемая цена — порядка 100 тысяч юаней (1 150 000 рублей), которую можно будет легко увеличить за счёт опций, среди которых имеется даже внешний дисплей. Его устанавливают на то место, где у обычных внедорожников крепится запаска. Однако в будущем у Yep может появиться более доступная версия, которую удешевят за счёт отказа от некоторого оборудования и применения бюджетных отделочных материалов.