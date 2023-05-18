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Китайцы представили компактный электрический кроссовер похожий на Suzuki Jimny

Китайцы представили компактный электрический кроссовер похожий на Suzuki Jimny

Автор:
18 мая 2023 13:22
Сообщество : Автомир
Метки: Baojun Yep   Jimny   Suzuki   saic   Автовсячина   Китай   авто   автомир   автомобили   машина   электромобиль   
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Китайский альянс SAIC—GM—Wuling окончательно рассекретил микрокар, который выйдет на местный рынок под названием Baojun Yep. Его внешность очень напоминает Suzuki Jimny и Ford Bronco.
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Метки: Baojun Yep   Jimny   Suzuki   saic   Автовсячина   Китай   авто   автомир   автомобили   машина   электромобиль   
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5  комментариев
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15k
banzai7 51 минуту назад
То есть по размеру он как Ока?
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vasilykopkov 23 секунды назад
Джимни - не кроссовер. Это полноценный рамный внедорожник с полным приводом, пнинижайкой и блокировкой дифференциалов.
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Михаил Сметанкин 15 минут назад
Когда увидел китайский паркетник, и знаешь его название.
Ссылка www.youtube.com
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Николай 18 минут назад
Мне кстати нравится. За счет короткой базы и неплохого клиренса в умеренные говны можно ездить.
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