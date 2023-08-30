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В Арзамасе мопедист врезался в Mazda и решил свалить с места ДТП

В Арзамасе мопедист врезался в Mazda и решил свалить с места ДТП

Автор:
30 августа 2023 11:01
Сообщество : Автомир
Метки: Mazda   Арзамас   Видео   ДТП   авто   врезался   машина   мопедист   мото   
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Автомобилист не придумал ничего лучше чем погнаться за двухколёсным и чуть не сбил четырёх человек.

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Метки: Mazda   Арзамас   Видео   ДТП   авто   врезался   машина   мопедист   мото   
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6  комментариев
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93
Майский шашлык 24 минуты назад
К Маздоводу можно преминить КоАП РФ Статья 2.7. Крайняя необходимость

Не является административным правонарушением причинение лицом вреда охраняемым законом интересам в состоянии крайней необходимости, то есть для устранения опасности, непосредственно угрожающей личности и правам данного лица или других лиц, а также охраняемым законом интересам общества или государства, если эта опасность не могла быть устранена иными средствами и если причиненный вред является менее значительным, чем предотвращенный вред.
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58
Михаил 44 минуты назад
Двухколесный конечно удак, но у него номера в отличии от четырехколесного нет и шанс что он свалит намного выше... а так маздовод помимо ремонта еще и кучу чего натворил... включая штраф и лишение...
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10k
Борис Карабанов 47 минут назад
Видимо, прав нет ни у мопедиста, ни у автомобилиста - терять нечего.
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1k
Tony 49 минут назад
пдр...
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