Англо-китайская MG официально вернулась на рынок России

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Британская марка MG, с 2009 года принадлежащая китайскому концерну SAIC, обзавелась российским дистрибьютором. Обязательства взяла на себя компания InTelGo Cars, известная услугами автоподбора. Обещан широчайший выбор автомобилей по цене от 1 590 000 рублей, сервисная поддержка и трёхлетняя гарантия.
На выставке MIMS пока показали только две машины, это кроссовер MG One, укомплектованный 1.5-литровым мотором на 181 л. с. с вариатором и передним приводом, а также спортивный лифтбек MG 7 Trophy+ с 261-сильным двигателем объёмом 2 л в сочетании с 9-ступенчатым автоматом. Однако список моделей на уже запущенном российском сайте MG заметно шире и включает не только разнокалиберные кроссоверы, но и минивэны, и даже пикапы.
Представленные вживую автомобили оценены в 2 829 000 и 4 599 000 рублей, при этом модификации лифтбека MG 7 с менее мощными силовыми установками планируется продавать по цене от 3.5 млн.
Уже открыт первый шоурум в Москве. В будущем планируется расширение сети продаж за счёт создания дилерских центров в других регионах. Кроме того, InTelGo обещает наладить поставки запчастей и послепродажное обслуживание. На данный момент в Россию ввезено лишь около двух десятков автомобилей. Не исключено, что импортёр планирует работать в основном под заказ.
Представленные вживую автомобили оценены в 2 829 000 и 4 599 000 рублей, при этом модификации лифтбека MG 7 с менее мощными силовыми установками планируется продавать по цене от 3.5 млн.
Уже открыт первый шоурум в Москве. В будущем планируется расширение сети продаж за счёт создания дилерских центров в других регионах. Кроме того, InTelGo обещает наладить поставки запчастей и послепродажное обслуживание. На данный момент в Россию ввезено лишь около двух десятков автомобилей. Не исключено, что импортёр планирует работать в основном под заказ.
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Метки: Автовсячина Британия Китай авто автомир автомобили машина мг
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