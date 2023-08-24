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Англо-китайская MG официально вернулась на рынок России

Англо-китайская MG официально вернулась на рынок России

Автор:
24 августа 2023 17:35
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   Британия   Китай   авто   автомир   автомобили   машина   мг   
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Британская марка MG, с 2009 года принадлежащая китайскому концерну SAIC, обзавелась российским дистрибьютором. Обязательства взяла на себя компания InTelGo Cars, известная услугами автоподбора. Обещан широчайший выбор автомобилей по цене от 1 590 000 рублей, сервисная поддержка и трёхлетняя гарантия.
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Метки: Автовсячина   Британия   Китай   авто   автомир   автомобили   машина   мг   
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1  комментарий
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447
3_fon Полчаса назад
Да что же это за адские ценники сейчас на все машины. Я даже не представляю кто сейчас может себе позволить их сейчас. За такую стоимость 3 года назад можно было взять седан и паркетник Мерседес БМВ Лексус Инфинити
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