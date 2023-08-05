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В центре Москвы дотла сгорел синий суперкар "Lamborghini"

В центре Москвы дотла сгорел синий суперкар "Lamborghini"

Автор:
05 августа 2023 23:27
Сообщество : Аварии
Метки: Москва   Хилков переулок   ламборджини   пожар   сгорел   спорткар   суперкар   
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В перегревшейся под аномальным августовским солнцем Москве, в Хилковом переулке эпично полыхал сегодня под вечер люксовый спорткар, стоимостью более 50 млн.руб. Для столицы происшествие не такое уж редкое, если бы не одно "но". На учет синий "Ламборгини" 2018 года поставили сосвсем недавно - 15 июля. Не долго ездил ...

Как сообщил Telegram-канал Mash, пожар начался в двигателе, в задней части автомобиля. Судя по кадрам, водитель сначала отказывался верить в произошедшее, а покинул салон только после того, как случайный прохожий указал на возгорание: "Выходи, выходи! Горит машина!"

Владелец суперкара попытался потушить пламя с помощью огнетушителя, но без особого успеха:

Позже на место происшествия прибыли пожарные службы, но день у синего "Ламборгини" явно не задался - спасаться он не захотел - автомобиль стоимостью выше 50 млн рублей, полностью сгорел на глазах у зевак.

Горел, кстати, недолго, но ярко - факел было видно издалека.

Очевидцы делятся кадрами костра из 50 млн. рублей в соцсетях:

Сгоревший "Ламборгини" купили недавно. Как сообщает Mash , на учёт его поставили лишь 15 июля.
На фото — всё, что осталось от спорткара 2018 года выпуска.:

Источник:

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Метки: Москва   Хилков переулок   ламборджини   пожар   сгорел   спорткар   суперкар   
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36  комментариев
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357
Александр Поляков 4 часа назад
Фары продаст купит Ладу.
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10k
Seledochnik 17 минут назад
Завод изготовитель не рекомендует эксплуатацию автомобиля на скоростях менее 50 километров в час по причине недостаточного охлаждения мотора.
Сколько уже Ламборгини сгорело во всём мире по таким причинам - не сосчитать.
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3k
Lexx Полчаса назад
Машина супер - просто огонь!
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8k
Сфинктер Андропова 44 минуты назад
Автор , а что такое "ТЛО" и почему именно до него сгорело ?
Ну а машину со следующей зарплаты ещё одну купит ))))
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17k
K7OO 44 минуты назад
А по-моему, это тот редкий случай, когда все довольны. Чувак, который взял тачку напрокат, не только покатался на ней, но и спалил ее в дым, т.е. получил двойное удовольствие. Хозяева наверняка получат страховку и, вместо пятилетней убитой тачки, купят новую. А уж об искренней радости окружающих даже и говорить не приходится. Всеобщее счастье и благорастворение.
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10k
Игорь Час назад
Похоже взяли на прокат для фотосессии. В этом месте постоянно фотографируются всякие разные (у меня гараж на соседнем переулке - часто езжу) - кого там только не увидишь
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26k
Влад Час назад
А что ви хотели? Это же "Lamborghini", пупер-кар из говна и палок сляпанный на коленке. Прежде чем тратить кучу денег на эту дрянь стоило бы почитать что это такое, статистику посмотреть. Просто ролики по запросу "горит ламборгини" или "Lamborghini on fire" смотреть замучаетесь. Никто там не думает о компановке и правилах безопасности, надо впихнуть в ограниченный, причём пластмассовый объём огромный необдуваемый агрегат и все, По ходу это самая часто горящая марка
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15k
FatZilla 2 часа назад
Ещё один купит, подумаешь.
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57k
Олег 2 часа назад
если я в лесу найду чемодан с деньгами и совсем поеду башней, то и тогда не додумаюсь взять за 200 тыс.руб на сутки в аренду такую машину.
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5k
Вадим Игнатьев 2 часа назад
Нуф-нуфы с утра возбуждённые. Уже объявили этот пожар своей перемогой.
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1k
Сергей 3 часа назад
так себе машина, если горит сама по себе ))
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3k
cnob7 4 часа назад
ДОТЛА ВМЕСТЕ ПИШЕТСЯ
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25k
Скептик-материалист 4 часа назад
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19k
Андрей 5 часов назад
Интересно, ДО какого ТЛА он сгорел?
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823
333 7 часов назад
п.и.д.а.р.а.сы сразу набежали и ну минусить
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357
Александр Поляков 333 4 часа назад
это укросвиньи
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8k
mbr 7 часов назад
Да и х..р с ним, новый купят.
Если бы на такие погремушки зарабатывали, а то всё же это нахаляву получают.
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112k
parallax 7 часов назад
Сгорел кстати не полностью. Фары целёхоньки.
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609
shoes546 8 часов назад
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5k
Sanar 9 часов назад
Ламборгуни за два куни)
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1k
liveevil 9 часов назад
И остались от ламбы только рожки да ножки
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Александр 9 часов назад
Горе то какое
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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