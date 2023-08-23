Бесконечная история про электросамокат и пешеходный переход

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В Калининграде на улице Киевской молодой человек с девушкой вдвоём на одном электросамокате переезжали проезжую часть по пешеходному переходу и врезались в автомобиль.
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Метки: Видео ДТП Калининград аварии авто авто аварии автомир автомобили машина петушок пешеходный переход электросамокат
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