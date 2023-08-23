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Бесконечная история про электросамокат и пешеходный переход

Бесконечная история про электросамокат и пешеходный переход

Автор:
23 августа 2023 11:52
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   Калининград   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   петушок   пешеходный переход   электросамокат   
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В Калининграде на улице Киевской молодой человек с девушкой вдвоём на одном электросамокате переезжали проезжую часть по пешеходному переходу и врезались в автомобиль.

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Метки: Видео   ДТП   Калининград   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   петушок   пешеходный переход   электросамокат   
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19  комментариев
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16k
Совранский 2 часа назад
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12k
Евгений 9 минут назад
Я так думаю: Пешеход, это тот кто идёт. Тот кто едет (неважно на чём) - водитель. Исходя из этого и надо рассматривать ситуацию. Кто был бы виноват, если бы вместо самоката, по переходу двигался бы автомобиль? Явно не водитель хёндая. Так почему же самокатчик должен быть исключением?
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10k
Бритва 24 минуты назад
к музыке, значит ,претензий сегодня нет
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7k
Pravednik84 Полчаса назад
Автор, убейся об стену - не они врезались в машину, а машина врезалась в них.
Не дай боже такие пойдут в СМИ.
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1k
Провокатор 49 минут назад
То есть к водителю авто претензий нет? Не СИМовцы об изменениях в ПДД, как и о самих ПДД не слышали, но ведь и водитель авто нарушил п. 14.2.
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10k
Леонович 57 минут назад
Как бы пешеходный переход и машина уже стоит пропускает.
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28k
Киры4 Час назад
Как же жалко, что запретили кенгурятники.
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269
Arts Sitnikov 2 часа назад
Да пойух уже на этих самокатчиков!! Чем больше таких мелких ДТП, тем умнее будут! Нас, водил только жаль.. Неделю назад электро.андон крыло мне так же замял несильно и сдристнул побырому, я даже выйти не успел((((
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269
Arts Sitnikov Провокатор 38 минут назад
Я с вами согласен.. Судя по видео, водитель хендая даже не притормозил перед пешеходником, хоть и двигался с небольшой скоростью.. По этому в данной ситуации виноваты оба. Мой коммент был к тому, что если бы самокатчик по правилам спешился, то уверен, что водитель успел бы его засечь периферийным зрением и соответсвующе среагировал..
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76k
Viktor 2 часа назад
Буду прав, ежели ничего не скажу!
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20k
Александр 2 часа назад
Хундаявод такой думает "Ну раз едут вдвоём и не спешились, по любому при столкновении я буду прав и вина вся на них, прибавлю я скорости"
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