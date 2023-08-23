Без ДТП. Куда и зачем - неважно, главное побыстрее

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Интересные кадры с просторов Нижнего Тагила. Классический водитель мотоцикла, который спешит всегда и везде. В этот раз мотоциклист не рассчитал свои способности и не вписался в пейзаж. Или вписался?
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Метки: Видео ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили машина мотоцикл
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в мотошколе учат как управлять мотоциклом ! но этот имбецил видимо решил, что на х надо , чего там уметь то
даже за примером не полезу, вот лично вы ! да да ВЫ! реально осознали что не в совершенстве вледеете мотоциклом и пошли самостоятельно учиться а не сели сразу на литровый спорт и не летали сломя голову ( вероятно поэтому мы с вами сейчас общаемся)
да меня всегда удивляют ( это очень мягко сказанно) мотоциклисты которым показываешь ролик с ютуба где американские полицейские по площадке на тяжелых харлеях гоняют вокруг конусов) --- да , говорят, круто!!!
МЛЯ вы серьезно? для вас это круто? тогда что ты на дороге делаешь?
хочешь я тебя за выходные научу так же ездить ( само собой не бесплатно но и не неподъемно)
ни один не согласился - типа у нас же права есть мы и сами с усами ( разновидности этого ответа)