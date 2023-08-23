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Без ДТП. Куда и зачем - неважно, главное побыстрее

Без ДТП. Куда и зачем - неважно, главное побыстрее

Автор:
23 августа 2023 10:31
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   мотоцикл   
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Интересные кадры с просторов Нижнего Тагила. Классический водитель мотоцикла, который спешит всегда и везде. В этот раз мотоциклист не рассчитал свои способности и не вписался в пейзаж. Или вписался?

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   мотоцикл   
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23  комментария
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76k
Viktor 2 часа назад
От там ему и место - пущай полежит, подумает как ездить надо!
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3k
Pill 7 минут назад
Зачем этим уродам помогать?
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2k
smokes 11 минут назад
да он на ночлег просто встал..
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647
Алексей 23 минуты назад
Тупо зассал мотоцикл сильнее наклонить. Психологически не просто, если до этого байк до подножек не клал.
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2k
anatolis Полчаса назад
Когда в школе не учил физику.
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10k
Фомич 45 минут назад
Я не совсем понял ... он бампер зацепил у автомобиля или просто не сумел обратно вырулить?
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10k
Бритва 47 минут назад
слишком хорошие у нас стали дороги. Если покрыть всё колдоёбинами, то гонщиков станет меньше.
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129
Liberman Бритва Полчаса назад
Выпилятся?
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108
babai65 Час назад
Физика сделала свое дело.
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2k
SmartCat101 Час назад
вот как такое чудо оказалось за рулем мотоцикла и еще на дороге?
в мотошколе учат как управлять мотоциклом ! но этот имбецил видимо решил, что на х надо , чего там уметь то
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1k
Сергей Борисов Час назад
К - контрруление. Не освоил - не делай такие манёвры. Тут ему очень повезло, что скорость маленькая, что поворот не в правую сторону со встречным грузовиком.
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20k
Александр Час назад
Статья с замахом на побитие важности про сосиску Юли Якубени. Мот въехал в куст
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505
Человек Разумный 2 часа назад
Права купил, ехать не купил. Мало того что через сплошную в повороте, так он еще и рулить не умеет.
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6k
Андрей 2 часа назад
скрылся за горизонтом
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51k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 2 часа назад
всё, он сезон закрыл.
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