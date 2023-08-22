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Милые бранятся — только тешатся? Не в этот раз

Милые бранятся — только тешатся? Не в этот раз

Автор:
22 августа 2023 10:40
Сообщество : Автомир
Метки: Междуреченск   авто   врезалась   жена   машина   муж   на капоте   ссора   
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В Междуреченске жена чуть не разорвала пополам мужа (в прямом смысле) только потому, что он её выбесил.

После ссоры женщина решила уехать из дома, но муж пытался её остановить и не давал машине ехать. Дамочку это не остановило: она выжала газ в пол и поехала с любимым на капоте.


Правда, уже на ближайшем светофоре гонщица догнала Мазду, из-за чего возлюбленный сломался пополам.


Сейчас мужчина в реанимации, а благоверная у полицейских

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Метки: Междуреченск   авто   врезалась   жена   машина   муж   на капоте   ссора   
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19  комментариев
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1k
Провокатор 59 минут назад
Интересно, какую статью ей инкриминируют? Наезд на пешехода вроде не канает. Нанесение тяжких телесных по неосторожности?
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3k
Pill 2 минуты назад
Пздц.
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2k
Fiverknot 7 минут назад
Возникает вопрос, может не надо продолжать отношения с такой женщиной, особенно если тревожные звоночки были ранее.
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1k
raael13 13 минут назад
Кошмар. Если выживет, то инвалидность обеспечена.
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−5
BearKing111 20 минут назад
"Умышленное нанесение тяжелых телесных повреждений" походу пришьют.
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42
Собака У Попа Полчаса назад
Приятно, когда криминальные новости доносятся до читателей с юмористическим уклоном. Особенно порадовала фраза - "возлюбленный сломался пополам."
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10k
Борис Карабанов 42 минуты назад
Значит, любит.
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16k
Колька Валеркин сын 50 минут назад
Да она походу синяя. Это же на сколько нужно аста3.14здить друг другу, что бы такое сотворить? Ну не нравится что-то, ну разведитесь, поломала 2 жизни это минимум.
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11k
Кот Бегемот 58 минут назад
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150
Илья 59 минут назад
Скорее всего мадам отделается условным сроком потому что она женщина. У меня тётка мужа зарезала и дали ей два года условно .
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42
Собака У Попа Илья Полчаса назад
Тёткин муж - это дядька?
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Горец Ю 59 минут назад
Однако...
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