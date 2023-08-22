Милые бранятся — только тешатся? Не в этот раз

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В Междуреченске жена чуть не разорвала пополам мужа (в прямом смысле) только потому, что он её выбесил.
После ссоры женщина решила уехать из дома, но муж пытался её остановить и не давал машине ехать. Дамочку это не остановило: она выжала газ в пол и поехала с любимым на капоте.
Правда, уже на ближайшем светофоре гонщица догнала Мазду, из-за чего возлюбленный сломался пополам.
Сейчас мужчина в реанимации, а благоверная у полицейских
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