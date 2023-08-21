"В России до конца года официально в продаже появится 46 новых моделей авто"

Если говорить о новых брендах, то в скором времени стоит ожидать появления на нашем авторынке автомобилей таких китайских марок, как Jaecoo, Aito, LiXiang, Wey, Luxeed и Ora.



За полгода в России появилось 30 новых моделей автомобилей 14-ти китайских марок. Из них 10 были представлены в июле.