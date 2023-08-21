"В России до конца года официально в продаже появится 46 новых моделей авто"

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«Автостат» сообщает, что до конца 2023 года на автомобильном рынке России официально начнут продавать 46 новых моделей автомобилей. Все они — китайских брендов. Среди этих моделей будут 13 электромобилей.
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Я слышал - все китайцы на одно лицо.
По пробегу и возрасту пора менять.
На какие авто смотреть в этой ситуации? Из чего выбирать?