FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 11607 постов • 835 подписчиков подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир
В России до конца года официально в продаже появится 46 новых моделей авто

В России до конца года официально в продаже появится 46 новых моделей авто

Автор:
21 августа 2023 15:16
Сообщество : Автомир
Метки: Aito   Jaecoo   LiXiang   Luxeed   Ora   Wey   Автовсячина   Китай   авто   автомир   автомобили   машина   
2159
1
«Автостат» сообщает, что до конца 2023 года на автомобильном рынке России официально начнут продавать 46 новых моделей автомобилей. Все они — китайских брендов. Среди этих моделей будут 13 электромобилей.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: Aito   Jaecoo   LiXiang   Luxeed   Ora   Wey   Автовсячина   Китай   авто   автомир   автомобили   машина   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
21  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
9k
krivsan 2 часа назад
Китай может,наставят там массажеров между ног, экранов, и свет в салоне интимный,а где машина в своем понимании??
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Wadim 23 минуты назад
Напомнило
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Андерсен 58 минут назад
"В России до конца года официально в продаже появится 46 новых моделей авто"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
куджо Час назад
Машины везут, а сервиса нет, 50 компаний! А где запчасти? КИТАЕЗЫ глухи к претензиям по части улучшения и оптимизации как были болячки так и остались, забили на все из гола в год не лечат...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
62k
doker Час назад
А зачем столько моделей?
Я слышал - все китайцы на одно лицо.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Сидор Матрасыч Кадыков Час назад
Отлично!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
surgy 2 часа назад
Как правило в комментариях к постам об автомобилях много экспертов, а у меня подходит мой к замене: европейка 2018 года, седан С класса. Пробег 200 тысяч.
По пробегу и возрасту пора менять.
На какие авто смотреть в этой ситуации? Из чего выбирать?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
..: Атеист :.. 2 часа назад
Да хоть 1000 новых. Вопрос в запчастях. Ну купишь ты этакое корыто, ок. А ремонтировать как? В Китай ехать?)) Я уверен, что к большей части всех этих новинок запчастей хрен найдешь. Да, в крупных городах может быть даже ко всем, а в относительно малых? В пень. Лучше десяток-другой, но с полным комплектом послепокупного обслуживания :)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
221
Алексей Губин ..: Атеист :.. Час назад
А что,Алиэкспресс больше не работает?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Добрый Бабайка

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

12203



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Настоящая лавина плюшевых игрушек обрушилась на фигуристку Анну Щербакову после выступления на шоу в Китае
Настоящая лавина плюшевых игрушек обрушилась на фигуристку Анну Щербакову после...
Пожары в Канаде окончательно вышли из-под контроля
Пожары в Канаде окончательно вышли из-под контроля
Набирающие популярность в сообществах
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Vintage Story - для любителей MineCraft, только в разы лучше!
Vintage Story - для любителей MineCraft, только в разы лучше!
Обнаружен самый горячий коричневый карлик во Вселенной
Обнаружен самый горячий коричневый карлик во Вселенной
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Жизненно

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#автомир#интересно#кино#авто аварии#картинки#Прикол#авария#позитив
#история#автомобили#забавно#аварии#люди#Москва#новости#подборка#Китай#потоп
#Юмор#СССР#ДТП#животные#факты#дети#Автовсячина#природа#Мемы#Приколы
Покори дорогу в новой ААА-игре Покори дорогу в новой ААА-игре Рассекречен гиперкар Zenvo Aurora, способный разогнаться до 451 км/ч Рассекречен гиперкар Zenvo Aurora, способный разогнаться до 451 км/ч На продажу выставили спортивный автомобиль, собранный вручную из деталей Audi На продажу выставили спортивный автомобиль, собранный вручную из деталей Audi Музейный автомобиль DeSoto 1957 года выставили на аукцион Музейный автомобиль DeSoto 1957 года выставили на аукцион Первые фотографии последствий пожара на грузовом судне, перевозившем 3784 автомобиля Первые фотографии последствий пожара на грузовом судне, перевозившем 3784 автомобиля Новый универсал Lada Vesta NG SW Sport на "шпионских" снимках Новый универсал Lada Vesta NG SW Sport на "шпионских" снимках

На что жалуетесь?

Вернуться