Какие-то они оба неустойчивые

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21 августа на пересечении дублера Варшавского шоссе и Балаклавского проспекта в Москве столкнулось два легковых автомобиля Рено и Киа. В результате аварии водитель корейского автомобиля получил травмы, его доставили в больницу.
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