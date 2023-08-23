FISHKINET
Сообщество Аварии 7033 поста • 555 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии
Какие-то они оба неустойчивые

Какие-то они оба неустойчивые

Автор:
23 августа 2023 10:20
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   перевёртыш   
1438
1
1
21 августа на пересечении дублера Варшавского шоссе и Балаклавского проспекта в Москве столкнулось два легковых автомобиля Рено и Киа. В результате аварии водитель корейского автомобиля получил травмы, его доставили в больницу.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   перевёртыш   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
Сергей С 47 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
smokes 9 минут назад
зато оба "успели"..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
334
дмитрий викторович 23 минуты назад
Понакупят кроссоверов с высоким центром тяжести. Чуть удар и на крышу. Как собака-"почеши пузико!". )))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Дальнобой

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

25807



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Глава столичного Росздравнадзора спас стюардессу после остановки сердца
Глава столичного Росздравнадзора спас стюардессу после остановки сердца
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 22 августа
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 22 августа
Набирающие популярность в сообществах
Warhammer 40,000: Gladius - Relics of War: Обзор
Warhammer 40,000: Gladius - Relics of War: Обзор
С&nbsp;добрым утром
С добрым утром
Жизнь на ладошке
Жизнь на ладошке
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Каждый раз одно и тоже

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#ДТП#авто аварии#Прикол#история#забавно#знаменитости#шоу бизнес#СССР
#Юмор#автомир#аварии#Автовсячина#люди#Россия#Приколы#картинки#в мире#улыбнуло
#машина#интересное#интересно#животные#подборка#дети#США#кино#позитив#Ynews
Покори дорогу в новой ААА-игре Покори дорогу в новой ААА-игре Классическое ДТП, хотя манёвр читался заранее Классическое ДТП, хотя манёвр читался заранее Оба решили искать "счастье" на обочине Оба решили искать "счастье" на обочине Был мотоциклист и не стало Был мотоциклист и не стало Немного об аквапланировании Немного об аквапланировании В Малайзии на подлёте к аэропорту на дорогу рухнул частный самолёт В Малайзии на подлёте к аэропорту на дорогу рухнул частный самолёт

На что жалуетесь?

Вернуться