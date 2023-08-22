Осторожно! "Профессионалы" за рулём

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На трассе М-8 в Архангельской области большегруз поворачивал на стоянку, а водители двигавшихся следом автомобилей прозевали этот момент, что привело к столкновению.
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