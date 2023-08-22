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Осторожно! "Профессионалы" за рулём

Осторожно! "Профессионалы" за рулём

Автор:
22 августа 2023 12:33
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   грузовик   машина   
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На трассе М-8 в Архангельской области большегруз поворачивал на стоянку, а водители двигавшихся следом автомобилей прозевали этот момент, что привело к столкновению.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   грузовик   машина   
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Провокатор 23 минуты назад
Чёта не понял, легковушки фуровод протаранил?
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Илья 18 минут назад
На сегодняшний день 80% водителей фур это психически не стабильные , слабоумные люди . Чего вы от них хотите ?
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