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Специальная модификация китайского кроссовера Omoda C5 для России

Специальная модификация китайского кроссовера Omoda C5 для России

Автор:
16 августа 2023 15:37
Сообщество : Автомир
Метки: Omoda   Автовсячина   Китай   авто   автомир   автомобили   машина   
1036
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В семействе кроссовера C5 бренда OMODA в продажу вышла спецсерия, которая предложена специально для российских автолюбителей.

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Метки: Omoda   Автовсячина   Китай   авто   автомир   автомобили   машина   
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2  комментария
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61k
doker Час назад
Я вот ЭТОТ хочу! Российский!
Подумаешь, 40 лямов стоит...
Я в 96г кровать за 3 миллиона рублей купил.
Всё вернётся на круги своя...
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3k
ddp 15 минут назад
Выбор силовых установок поражает воображение.
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Добрый Бабайка

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