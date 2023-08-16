Специальная модификация китайского кроссовера Omoda C5 для России

Марка OMODA презентовала спецсерию флагмана OMODA C5, которая получила название Black Diamond. Новая модификация будет представлена во всех дилерских центрах OMODA, работающих по стране.



Специсполнние C5 Black Diamond можно отличить насыщенным черным цветом кузова без декора красного оттенка в тандеме с дизайнерским «литьем» антрацитового оттенка.



Также новая версия получила брендовую радиаторную решетку Star Diamond, создающая трехмерный зрительный эффект и подчеркивает динамичную внешность автомашины. Салон такой модификации оформлен в черном оттенке.



Спецсерия фастбэк-кроссовера OMODA C5 предлагается в дилерских центрах страны для кроссоверов с системой полного и переднего привода. На выбор покупателей представлены варианты с двумя разновидностями моторов: с рабочим объемом на 1,5 литров с отдачей на 147 «лошадей» в паре с вариатором, а также с агрегатом на 1,6 литров мощностью на 150 л.с. в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой переключения передач.