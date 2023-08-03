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Chery запускает в России новый автомобильный бренд Jaecoo

Chery запускает в России новый автомобильный бренд Jaecoo

Автор:
03 августа 2023 17:23
Сообщество : Автомир
Метки: Chery   Jaecoo   Omoda   Автовсячина   Китай   авто   автомир   автомобили   внедорожник   машина   
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Китайский автогигант Chery Automobile предложит российским клиентам ещё один свой суббренд под названием Jaecoo.

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Метки: Chery   Jaecoo   Omoda   Автовсячина   Китай   авто   автомир   автомобили   внедорожник   машина   
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12  комментариев
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27k
БамбарбияКиргуду 2 часа назад
Про свои бренды власти вообще не думают,я так понял.Мигрантов завозят,автомобили завозят,остальное вывозят.Мрази бл.ять.
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5k
Атомный Крот Полчаса назад
Название Jaecoo («Джейку»)

Не буду гадать, как его будут называть по-русски.
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848
Александр Maтвийка Полчаса назад
СУКАА. Ну почему нельзя придумать удобоваримое для русского языка название брэнда,ьдялб.
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57k
Олег 46 минут назад
самое главное в автомобиле это диагональ экрана! На каких идиотов это рассчитано?
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455
twincam Олег 5 минут назад
На тех же кто покупает телефон потому что у него 128 мегапиксельная камера.
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10k
Костя Час назад
идиоты - нам нужно постоянство - пусть всё называется "чери" но выпускается под новыми моделями - продажи возрастут в разы
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18
grazoe Час назад
Жако
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Добрый Бабайка

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