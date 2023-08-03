Chery запускает в России новый автомобильный бренд Jaecoo

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Китайский автогигант Chery Automobile предложит российским клиентам ещё один свой суббренд под названием Jaecoo.
За продвижение новой марки Jaecoo на российском авторынке будет отвечать компания Omoda - ещё один суббренд Chery, который не так давно появился у нас. Во вторник, 1 августа, заработал официальный российский сайт Jaecoo, а также учётные записи Jaecoo в Telegram и «ВКонтакте».
Как уточнили в пресс-службе Omodа, дебютным для РФ станет кроссовер Jaecoo J7, чьи продажи намечены на сентябрь этого года. А вот первые флагманские шоурумы должны открыться в августе.
Jaecoo J7 достаются мультимедиа на базе SoC Qualcomm 8155 с дисплеем диагональю 14,8 дюйма, виртуальная приборка W-HUD с проекцией на лобовое стекло и другое современное оборудование.
Название Jaecoo («Джейку») стало производным от немецкого Jaeger («охотник») и английского Cool («крутой»).
Как уточнили в пресс-службе Omodа, дебютным для РФ станет кроссовер Jaecoo J7, чьи продажи намечены на сентябрь этого года. А вот первые флагманские шоурумы должны открыться в августе.
Jaecoo J7 достаются мультимедиа на базе SoC Qualcomm 8155 с дисплеем диагональю 14,8 дюйма, виртуальная приборка W-HUD с проекцией на лобовое стекло и другое современное оборудование.
Название Jaecoo («Джейку») стало производным от немецкого Jaeger («охотник») и английского Cool («крутой»).
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Из года в год.
Такие дела
Не буду гадать, как его будут называть по-русски.