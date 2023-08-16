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Как ездить за рулём, если ты слепой?

Как ездить за рулём, если ты слепой?

Автор:
16 августа 2023 10:55
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   ЖД переезд   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   поезд   преступление и наказание   слепой   
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В подмосковном Егорьевске водитель газели не увидел знак СТОП (движение без остановки запрещено) и грузовой состав или принципиально не захотел ему уступать и не останавливаясь поехал под поезд. Поезд победил.

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Метки: Видео   ДТП   ЖД переезд   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   поезд   преступление и наказание   слепой   
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14  комментариев
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799
Анисимов Вадим 54 минуты назад
Стопудово за рулем лицо той самой национальности, коих много на "Газелях" в подмосковье. Надо больше таких поездов!
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1k
Андерсен 22 минуты назад
Мобильный авторазбор
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8k
Puans-on 24 минуты назад
У него главная!
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8k
Дмитрий Полчаса назад
Просто помог открыть дверь. Всего то и делов!
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7k
Neo Полчаса назад
Видно упоротый, даже левее не взял
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6k
V2.Smirnov Полчаса назад
Нет, ну проехать то он проехал. Может, он от погони уходил?
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1k
jnkbxybr Полчаса назад
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5k
pinbalist Полчаса назад
Заголовок должен быть: "Как ездить за рулём, если ты долб...ёб?"
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3k
Pill 47 минут назад
Каааааак? Как можно не видеть?
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14k
Antique computer Час назад
Переезд не оснащен светофором? Странно.
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20k
Анатолий Соколов 2 часа назад
он видимо подумал "поезд - не трамвай, объедет" ...
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