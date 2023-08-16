Как ездить за рулём, если ты слепой?

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В подмосковном Егорьевске водитель газели не увидел знак СТОП (движение без остановки запрещено) и грузовой состав или принципиально не захотел ему уступать и не останавливаясь поехал под поезд. Поезд победил.
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