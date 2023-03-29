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Видео столкновения поезда с машиной в Крыму

Видео столкновения поезда с машиной в Крыму

Автор:
29 марта 2023 11:48
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   дтп   жд переезд   машина   поезд   смертельное дтп   
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В Крыму возле села Отрадное Джанкойского района автомобиль такси Skoda Octavia в нарушение правил дорожного движения выехал на железнодорожные пути и столкнулся с поездом следовавшим из Севастополя в Санкт-Петербург.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   дтп   жд переезд   машина   поезд   смертельное дтп   
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14  комментариев
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4k
Дмитрий ! 2 часа назад
П_и_д_а_р_а_с
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19k
anpetrof 49 минут назад
На переезде даже шлагбаума нет...
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1k
Максим Макашев 53 минуты назад
Несколько раз был в Крыму и вывел для себя аксиому - крымским воДЯТЛАМ ПДД - НЕ ПИСАНЫ.
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5k
Владимир Час назад
двое детей 13 и 18 лет.18 лет ребёнок,у нас что детей в Армию получается посылают.
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4
vladimir petrov Час назад
А дело завели на кого ?
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974
Голодранец! Час назад
у б л ю д о к
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6k
Sanar 2 часа назад
Байсер Зейтуллаев, Лемара и две её дочери Левиза и Сельвира , сраное лукоморье или что там, ну и туда им дорога..
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