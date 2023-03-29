Видео столкновения поезда с машиной в Крыму

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В Крыму возле села Отрадное Джанкойского района автомобиль такси Skoda Octavia в нарушение правил дорожного движения выехал на железнодорожные пути и столкнулся с поездом следовавшим из Севастополя в Санкт-Петербург.
По предварительной информации, поезд протащил легковушку на 100 метров вперед. Четверо человек, находившиеся в автомобиле, погибли. Среди них были в том числе двое детей.
Пассажирами были Лемара М. и две её дочери Левиза (13 лет) и Сельвира (18 лет). Семья ехала в такси из пгт Вольного в Джанкой.
По уточнённым данным, на переезде есть звуковой и световой сигнал. 58-летний водитель Байсер Зейтуллаев их проигнорировал и двинулся прямо под приближавшийся локомотив. Следком возбудил уголовное дело.
Пассажирами были Лемара М. и две её дочери Левиза (13 лет) и Сельвира (18 лет). Семья ехала в такси из пгт Вольного в Джанкой.
По уточнённым данным, на переезде есть звуковой и световой сигнал. 58-летний водитель Байсер Зейтуллаев их проигнорировал и двинулся прямо под приближавшийся локомотив. Следком возбудил уголовное дело.
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