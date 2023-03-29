Видео столкновения поезда с машиной в Крыму

По предварительной информации, поезд протащил легковушку на 100 метров вперед. Четверо человек, находившиеся в автомобиле, погибли. Среди них были в том числе двое детей.



Пассажирами были Лемара М. и две её дочери Левиза (13 лет) и Сельвира (18 лет). Семья ехала в такси из пгт Вольного в Джанкой.



По уточнённым данным, на переезде есть звуковой и световой сигнал. 58-летний водитель Байсер Зейтуллаев их проигнорировал и двинулся прямо под приближавшийся локомотив. Следком возбудил уголовное дело.