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Почему не стоит прижиматься к впереди идущему транспорту

Почему не стоит прижиматься к впереди идущему транспорту

Автор:
15 августа 2023 11:25
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   дистанция   машина   
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Инцидент с просторов Нижегородской области. Водитель держал слишком короткую дистанцию до впереди идущего автомобиля, да ещё и по какой-то причине (реакция?) решил не тормозить.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   дистанция   машина   
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21  комментарий
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20k
alexis 2 часа назад
Лошара
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−3
Игорь Час назад
Оля бляхх - бляхх :)
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0
RingoStar2 Час назад
правильная дистанция в метрах = скорость / 2
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15k
FatZilla Час назад
Я на трассе еду держа дистанцию достаточную, чтобы на скорости 100 км/ч безопасно тормознуть, если понадобится. Но другие водители, почему-то считают, что такое расстояние между мной и впереди идущим транспортом - идеальное место чтобы набиться туда вдвоём или втроём а то и больше и вклиниваются передо мной с завидным постоянством - вклинятся и едут, не обгоняя впереди идущий транспорт. В чём прикол, непонятно.
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5k
Rubiroid_47 Час назад
Так ему ничего другого и не оставалось.
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35k
Dobry vojak Svejk 2 часа назад
Нормальная дистанция у него была. А то, что не тормозил - факторов несколько. Может понадеялся на дорожный просвет своего авто, может сам просто момент зеванул
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10k
Vacony 2 часа назад
он думал пропустит между колесами
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4k
Alex 2 часа назад
За километр держаться что ли? Нормальная дистанция была.
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446
Александр Сергеев 2 часа назад
Это отдельная категория долбоклюев,называется "жопонюх".
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1k
Жирный бот 2 часа назад
Для меня загадка, зачем прижимаются к другому авто... Повышаешь аварийность.. И сам же себя замедляешь, т. к водитель спереди опасается приезда в зад и плавно скорость скидывает..
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