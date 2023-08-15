Почему не стоит прижиматься к впереди идущему транспорту

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Инцидент с просторов Нижегородской области. Водитель держал слишком короткую дистанцию до впереди идущего автомобиля, да ещё и по какой-то причине (реакция?) решил не тормозить.
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