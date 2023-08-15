Смотрел на табличку, а не на дорогу

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10 августа в Карелии водитель автомобиля Лада отвлёкся от дороги и врезался в стоящий впереди автомобиль. О травмах и жертвах не сообщается.
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Метки: Видео ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили машина
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