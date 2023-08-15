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Смотрел на табличку, а не на дорогу

Смотрел на табличку, а не на дорогу

Автор:
15 августа 2023 11:16
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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10 августа в Карелии водитель автомобиля Лада отвлёкся от дороги и врезался в стоящий впереди автомобиль. О травмах и жертвах не сообщается.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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14  комментариев
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Denis75 2 часа назад
Тот редкий случай, когда виноват первый.
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66k
Варакин Алексей Полчаса назад
В этой аварии виновник один- это придурок на обочине с табличкой STOP
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20k
Александр 2 часа назад
Он вообще от всего отвлёкся, на дороге не увидел стоящую машину, на обочине не увидел знак СТОП
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3k
kuchipachi 2 часа назад
странный водитель лады. перед знаком начал тормозить, т.е. знак увидел, и сразу же отвлекся от дороги
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