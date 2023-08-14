FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 11571 пост • 835 подписчиков подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир
Довоенный автомобиль Dodge Barn помыли впервые за 56 лет

Довоенный автомобиль Dodge Barn помыли впервые за 56 лет

Автор:
14 августа 2023 13:10
Сообщество : Автомир
Метки: Dodge   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   раритет   
1671
1
1
В Сети завирусился видеоролик с раритетным автомобилем Dodge Barn 1933 года выпуска, который отправили на мойку впервые за продолжительные 56 лет. Еноты разорили салон, в котором до сих пор есть радио марки Motorola, часы и прикуриватель.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: Dodge   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   раритет   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
32
Павел 51 минуту назад
Не остановился перед знаком.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
168k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Полчаса назад
в таком вроде.. Бонни и Клайд уконтрапупили..за то что они много пиндоских копов уконтрапупили)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
168k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Полчаса назад
как швейная машинка Singer & Co. работает
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Kra 43 минуты назад
Эххххх! Хотелось посмотреть, как он стал выглядеть после помывки и реконструкции!
Видимо, будет 2я серия?

Но то, что завелся и поехал - круто!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
32k
Ego sum qui sum Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Добрый Бабайка

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

11831



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Крыму аниматоры станцевали под песню Верки Сердючки и у них сразу же начались проблемы
В Крыму аниматоры станцевали под песню Верки Сердючки и у них сразу же начались проблемы
14 советских плакатов, которые делались на полном серьёзе, но сегодня вызывают недоумение и улыбку
14 советских плакатов, которые делались на полном серьёзе, но сегодня вызывают...
Набирающие популярность в сообществах
7 самых жутких вымышленных болезней в сериалах
7 самых жутких вымышленных болезней в сериалах
На общую тему&nbsp;
На общую тему 
Samsung Galaxy Z Fold5 оказался прочнее, чем казался на первый взгляд (видео)
Samsung Galaxy Z Fold5 оказался прочнее, чем казался на первый взгляд (видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Я теперь тоже хочу

Лучшие демотиваторы
Баба без задницы как село без церкви

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#животные#СССР#новости#забавно#США#интересное#Приморье#мигрант
#люди#автомобили#интересно#история#авто аварии#криминал#подборка#картинки#в мире
#Юмор#ДТП#автомир#аварии#Прикол#сарказм#Россия#наводнение#Девушка
Samsung Galaxy Z Fold5 оказался прочнее, чем казался на первый взгляд (видео) Samsung Galaxy Z Fold5 оказался прочнее, чем казался на первый взгляд (видео) Hyundai раскрыла все детали нового Santa Fe Hyundai раскрыла все детали нового Santa Fe В Японии начнётся выпуск обновленного Land Cruiser 70 родом из 80-х В Японии начнётся выпуск обновленного Land Cruiser 70 родом из 80-х Новый роскошный электрический внедорожник Cadillac Escalade IQ Новый роскошный электрический внедорожник Cadillac Escalade IQ JAC официально представила пикап T8 Pro в России. Продажи уже начались JAC официально представила пикап T8 Pro в России. Продажи уже начались Электромобиль Lucid Air Sapphire мощностью 1234 л.с. способен разогнаться 0 до 100 км/ч за 1,89 секунды Электромобиль Lucid Air Sapphire мощностью 1234 л.с. способен разогнаться 0 до 100 км/ч за 1,89...

На что жалуетесь?

Вернуться