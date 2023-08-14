Довоенный автомобиль Dodge Barn помыли впервые за 56 лет

Dodge DP 1933 года имеет элегантный профиль, подчеркнутый колесами с деревянными спицами, широкими крыльями и запасным колесом, установленным сзади. Менее известный, чем "Форды" той эпохи, он оснащен двигателем объемом 201 кубический дюйм (3.3 литра) мощностью 75 лошадиных сил. Dodge произвел более 100 000 автомобилей серии DP в 1933 году, включая седаны, родстеры и купе, подобные этому, обнаруженному командой Classic Car Rescue.



Наклейка о замене масла 1962 года на дверном косяке отражает пробег 51 000 километров.



Вытащенное на солнечный свет купе оказывается в хорошем, невосстановленном состоянии. Толстый слой пыли и грязи скрывает черную краску, но корпус выглядит солидно.



Интерьер - отдельная история. Животные не добры к салонам автомобилей, будь то медведи, мыши или еноты, как это было в случае с этим Доджем. Каким-то образом хитрые мусорные панды открыли пассажирскую дверь и разорвали переднее сиденье. Тем не менее, несмотря на повреждение обивки и обшивки потолка, остальная часть удачно подобранного желтовато-коричневого салона выглядит замечательно сохранившейся. В купе с пятью окнами есть радио Motorola, обзорное зеркало с часами и прикуриватель.