Спровоцировал серьёзное ДТП и скрылся

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ДТП произошло в Ленинградской области. Водитель автомобиля Хонда Аккорд с госномером Т077ХР98 совершая обгон на оживлённой трассе сначала вытолкнул на обочину встречный фургон, а затем отправил на попутную обочину автомобиль Тойота Карми, водитель которой не справился с управлением, вылетел на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Шкода.
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