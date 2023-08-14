Спровоцировал серьёзное ДТП и скрылся

ДТП произошло в Ленинградской области. Водитель автомобиля Хонда Аккорд с госномером Т077ХР98 совершая обгон на оживлённой трассе сначала вытолкнул на обочину встречный фургон, а затем отправил на попутную обочину автомобиль Тойота Карми, водитель которой не справился с управлением, вылетел на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Шкода.

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