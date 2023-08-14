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Спровоцировал серьёзное ДТП и скрылся

Спровоцировал серьёзное ДТП и скрылся

Автор:
14 августа 2023 11:02
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   скрылся с места дтп   
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ДТП произошло в Ленинградской области. Водитель автомобиля Хонда Аккорд с госномером Т077ХР98 совершая обгон на оживлённой трассе сначала вытолкнул на обочину встречный фургон, а затем отправил на попутную обочину автомобиль Тойота Карми, водитель которой не справился с управлением, вылетел на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Шкода.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   скрылся с места дтп   
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7  комментариев
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15k
banzai7 Полчаса назад
Сука, я аж дёрнулся.
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2k
kuchipachi 14 минут назад
именно поэтому я на узкой дороге, где точно помещается только одна машина не жмусь к обочине, пропуская "торопыг". похоже водитель тойоты решил пропустить быстроехавшего водителя хонды, а тот его отблагодарил таким вот способом
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6k
V2.Smirnov 20 минут назад
А водитель Хонды сейчас, небось, на форумах пишет какой он четкий пацан -надцать лет без аварий, как ему достаточно 10см для перестроения и какие все вокруг слоупоки.
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20k
Александр Полчаса назад
Может я чёт не понимаю, но я не вижу обгона со стороны Хонды, я вижу идиота который едет по обочине и которого занесло.
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