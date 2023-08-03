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Путин: все чиновники РФ должны ездить на&nbsp;автомобилях отечественного производства

Путин: все чиновники РФ должны ездить на автомобилях отечественного производства

Автор:
03 августа 2023 15:50
Сообщество : Автомир
Метки: импорт   отечественный автопром   чиновники   
266
1

Все российские чиновники должны ездить на автомобилях отечественного производства. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в четверг, 3 августа, на встрече с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности.

«Министерства, ведомства, управление делами обратились с просьбой продолжить [закупки], сделать упор, по сути, на автомобили иностранного производства, продолжить такую практику», — напомнил глава государства.

Он подчеркнул, что подобное должно быть исключено и всем чиновникам РФ необходимо перейти на автомобили российского производства.

По словам Путина, страна не отказывается полностью от импорта. Однако он уточнил, что базовые вещи должны быть ориентированы на российского производителя.


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Взято отсюда: https://iz.ru/1553767/2023-08-03/putin-obsudil-perekhod-chinovnikov-rf-na-avto-rossiiskogo-proizvodstva?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

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Метки: импорт   отечественный автопром   чиновники   
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28  комментариев
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4k
Parus59 5 часов назад
старая, старая сказка, про белого бычка.
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5k
Атомный Крот 2 часа назад
Покойный Борюсик Немцов, помнится, что-то подобное у себя в Нижнем Новгороде объявлял. Не помню, правда, чем там все кончилось.
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2k
013 в Тентуре 2 часа назад
Также эти упыри должны продать всю свою недвижимость вне РФ, закрыть свои счета в иноземных банках, лечить своих чмошных деток в учреждениях Минздрава РФ и обучать их в российских вузах с дальнейшим трудоустройством в России-матушке.
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4k
Феликс Дзержинский 3 часа назад
Ну правильно, нужно же москвичи китайские куда-то девать, попилят бюджет, схема безпроигрышная, купили в Китае за копейку, а бюджету впарили за миллионы.
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5k
Горожанин 4 часа назад
Чиновники:
- Всех не пересажаете, начальник!
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12k
кот базилий 4 часа назад
Гранта или Уаз?
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460
twincam Автор поста кот базилий 3 часа назад
Аурус ))
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32k
Ego sum qui sum 4 часа назад
чтобы они туда влезли сначала их нужно на диету посадить
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26k
Matrosskin 4 часа назад
Где-то я такую идею уже слышал...
Хотя - сколько там у АвтоТаза скопилось некомплектных Вест NовоеGовно ? В принципе - чиновнику должно быть без разницы - пожелтели ли бампера, и хватает ли всех пластиковых деталек, это же тупо рабочее ТС, которое должно доставить его толстую жопку из пункта А в пункт Б. Вот заодно и протестируют, что там ещё не так ( или наоборот, покажут - как качественно стали делать, ага)
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6k
Умница-красавица 4 часа назад
Ага, чтобы ленивые автопромные жопы стригли бабло с госзаказа и вообще не парились. Конкуренция? Не, не слышали
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32k
albedo 4 часа назад
Вообще то такой закон давным давно в России действует.
Просто у нас работали заводы фольцвагена, тойоты, мерседеса, бмв и пр.
С разной степенью локализации, но тем не менее это были не отверточные сборки.
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460
twincam Автор поста 4 часа назад
Чето видос не вставился )))
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4k
Alex 5 часов назад
Они должны пересесть на нары в тюряге.
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954
ruslan d 5 часов назад
И желательно на советском автопроме
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16k
Shtoppi 5 часов назад
«Свежо предание, да верится с трудом»
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11k
Copycat 5 часов назад
Хорошо бы, а то для кого такую роскошь производят
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460
twincam Автор поста Copycat 4 часа назад
Все о России думают ))
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Денис 5 часов назад
Но это не точно.
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