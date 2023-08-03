Путин: все чиновники РФ должны ездить на автомобилях отечественного производства

Все российские чиновники должны ездить на автомобилях отечественного производства. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в четверг, 3 августа, на встрече с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности.
«Министерства, ведомства, управление делами обратились с просьбой продолжить [закупки], сделать упор, по сути, на автомобили иностранного производства, продолжить такую практику», — напомнил глава государства.
Он подчеркнул, что подобное должно быть исключено и всем чиновникам РФ необходимо перейти на автомобили российского производства.
По словам Путина, страна не отказывается полностью от импорта. Однако он уточнил, что базовые вещи должны быть ориентированы на российского производителя.
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Взято отсюда: https://iz.ru/1553767/2023-08-03/putin-obsudil-perekhod-chinovnikov-rf-na-avto-rossiiskogo-proizvodstva?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Источник:
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Хотя - сколько там у АвтоТаза скопилось некомплектных Вест NовоеGовно ? В принципе - чиновнику должно быть без разницы - пожелтели ли бампера, и хватает ли всех пластиковых деталек, это же тупо рабочее ТС, которое должно доставить его толстую жопку из пункта А в пункт Б. Вот заодно и протестируют, что там ещё не так ( или наоборот, покажут - как качественно стали делать, ага)
Запад:
- Конкуренция, свободная? Это для дурачков, верящих в это.
Просто у нас работали заводы фольцвагена, тойоты, мерседеса, бмв и пр.
С разной степенью локализации, но тем не менее это были не отверточные сборки.