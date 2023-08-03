Путин: все чиновники РФ должны ездить на автомобилях отечественного производства

«Министерства, ведомства, управление делами обратились с просьбой продолжить [закупки], сделать упор, по сути, на автомобили иностранного производства, продолжить такую практику», — напомнил глава государства.

Он подчеркнул, что подобное должно быть исключено и всем чиновникам РФ необходимо перейти на автомобили российского производства.

По словам Путина, страна не отказывается полностью от импорта. Однако он уточнил, что базовые вещи должны быть ориентированы на российского производителя.





<iframe class="vipler" src="https://iz.ru/video/embed/1553769" width="100%" height="366" allowfullscreen style="border-style: none;max-width: 650px;" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen"></iframe>





Взято отсюда: https://iz.ru/1553767/2023-08-03/putin-obsudil-perekhod-chinovnikov-rf-na-avto-rossiiskogo-proizvodstva?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop