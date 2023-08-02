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Из жизни водителей БМВ - пролетела на красный и получила в бочину

Из жизни водителей БМВ - пролетела на красный и получила в бочину

Автор:
02 августа 2023 10:25
Сообщество : Аварии
Метки: BMW   Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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30 июля в Уфе 63-летняя женщина, за рулем БМВ Х3 допустила столкновение с движущейся по улице Сочинская машиной Киа Рио. В результате дорожной аварии пассажир Киа, мальчик 2018 года рождения, получил травму головы и после оказания медицинской помощи был отпущен. Водитель БМВ с ушибами также обратилась за медицинской помощью.

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Метки: BMW   Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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10k
Том Сойер Час назад
Радужная....
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Максим Т. 14 минут назад
Загадка: "Быстрый, как пуля, резкий, как понос. Три буквы, посередине "М""
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Лимонадный Джо 54 минуты назад
БМВ давно не машина, а стиль вождения и жизни.
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