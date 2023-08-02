Из жизни водителей БМВ - пролетела на красный и получила в бочину

30 июля в Уфе 63-летняя женщина, за рулем БМВ Х3 допустила столкновение с движущейся по улице Сочинская машиной Киа Рио. В результате дорожной аварии пассажир Киа, мальчик 2018 года рождения, получил травму головы и после оказания медицинской помощи был отпущен. Водитель БМВ с ушибами также обратилась за медицинской помощью.

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