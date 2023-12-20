Сам себя наказал

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17 декабря в Новосибирске водитель Нивы не справился с управлением, врезался в отбойник, после чего автомобиль перевернулся на крышу. Как позже выяснилось, он был пьян. Нормальные не пострадали.
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Метки: Видео ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили машина пьянь
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