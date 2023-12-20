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Сам себя наказал

Сам себя наказал

Автор:
20 декабря 2023 08:30
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пьянь   
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17 декабря в Новосибирске водитель Нивы не справился с управлением, врезался в отбойник, после чего автомобиль перевернулся на крышу. Как позже выяснилось, он был пьян. Нормальные не пострадали.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пьянь   
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5  комментариев
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Антон Час назад
Эпичный долба***ёб!
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Провокатор Час назад
Ума не приложу, как с такой лобовухой можно ездить?
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Дальнобой

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