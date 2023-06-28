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Авария дня. Ошибка ценой в 5 жизней

Авария дня. Ошибка ценой в 5 жизней

Автор:
28 июня 2023 10:31
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авария дня   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   смертельное ДТП   
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22 июня на трассе М7 в Нижегородской области грузовой автомобиль DAF под управлением 61-летнего водителя столкнулся с автомобилями Geely Atlas и большегрузной фурой.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авария дня   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   смертельное ДТП   
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20  комментариев
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74k
Viktor 2 часа назад
Это просто пиз..., пипец!
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5k
Дмитрий ! 7 минут назад
Оба в спальнике что ли были?
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7k
Neo 14 минут назад
Ну как бы да, че тут комментировать? Просто два тупых y36ка!
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29k
Aqueronte Полчаса назад
На фуре просто урод, в левой полосе, видно что все стоят, даже не попытался уйти левее. Надеюсь он осознает что сделал и сам наложит на себя руки до суда
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1k
Леший 38 минут назад
скоро за рулём будут 65-летние водилы....ура пенсионной реформе
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1k
SmartCat101 41 минуту назад
61 год! что он делал за рулем фуры?
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72
Яна Денисова 51 минуту назад
какой ужас...не зря я всегда побаиваюсь когда рядом фура.
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624
cdzpm 58 минут назад
Царствие Небесное погибшим!
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16k
Smiley Час назад
Вот же мудила!!!!!!!
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9k
SuperTroll Час назад
Вот поэтому, когда я вижу сбоку или в зеркалах грузло, я сваливаю по газам вперед или по дальше, в другой ряд
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34k
Dobry vojak Svejk Час назад
Даже слов нет...
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5k
Egoro Час назад
@баный фуровод вообще на дорогу не смотрел? Или тормоза кирдык?
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9k
hairov Час назад
Кошмар! Водила в телефоне что ли залипал?!
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4k
Григорий Час назад
казнить его нахер
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9k
МихА 2 часа назад
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6k
Андрей 2 часа назад
"какая разница", "давайте без комментариев". И спокойные, как-будто ничего и не было.
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