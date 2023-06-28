Авария дня. Ошибка ценой в 5 жизней

В кроссовере находилась семья из Дзержинска в составе 5 человек: 56-летний мужчина, две женщины 54 и 36 лет, а также две девочки, которым было всего по 2,5 месяца. Никто из них не выжил.



Предполагаемого виновника арестовали на два месяца. Возбуждено уголовное дело.