Авария дня. Ошибка ценой в 5 жизней

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22 июня на трассе М7 в Нижегородской области грузовой автомобиль DAF под управлением 61-летнего водителя столкнулся с автомобилями Geely Atlas и большегрузной фурой.
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В кроссовере находилась семья из Дзержинска в составе 5 человек: 56-летний мужчина, две женщины 54 и 36 лет, а также две девочки, которым было всего по 2,5 месяца. Никто из них не выжил.
Предполагаемого виновника арестовали на два месяца. Возбуждено уголовное дело.
Предполагаемого виновника арестовали на два месяца. Возбуждено уголовное дело.
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