Наручные часы, за ношение которых китайского чиновника посадили в тюрьму на 14 лет

«Брат с часами», именно так китайские онлайн-линчеватели прозвали местного чиновника по имени Ян Дацай за то, что он очень любил носить на своём запястье люксовые часы, по своей стоимости превышающие его официальную зарплату.
Ян Дацай был простым чиновником – в частности, директором инспекционного бюро по безопасности провинции Шэньси. Он любил красоваться дорогими вещами, роскошным образом жизни и невероятной любовью к люксовым наручным часам.
И именно любовь к часам сыграла с ним злую шутку.
Когда Дацай вместе с другими чиновниками выехал на место, где произошло крупное дорожно-транспортного происшествие, в результате которого погибло 36 человек, его фотографии стали вирусными в Sina Weibo, самом популярном микроблоге Китая.
После того как о тpaгедии заговорили все СМИ страны, фотография пухлого Яна Дацая, улыбающегося во время осмотра места аварии, в которой погибло 36 человек, вызвала общественное возмущение и породила сотни мемов.
Дацай же оправдывал свою улыбку на месте происшествия попыткой подбодрить встревоженных спасателей.
Критика чиновника возросла ещё сильнее, когда люди в Интернете выяснили, что чиновник приехал на место аварии в дорогих наручных часах Vacheron Constantin Fiftysix за 65 000 долларов (~ 6 млн рублей), которые он никак не смог бы себе позволить на свою официальную зарплату.
Позже местные китайские блоггеры отыскали другие фотографии чиновника на и его коллекцию часов, состоящей из моделей Bulgari, Omega и Rolex.
Ян в свою защиту заявил, что купил часы, используя «легальный доход», и сообщал о своих покупках Коммунистической партии.
Однако в правительстве заявили, что Ян Дацай не сумел доказать происхождение денег за которые он мог бы приобрести свои часы, поэтому сначала был уволен за «серьезное нарушение дисциплины», а затем (спустя короткое время) арестован по подозрению в коррупции и приговорен к 14 годам тюремного заключения.
В последние годы число китайских «пользователей сети» ищущих коррумпированных чиновников по их фотографиям кратно возросло. Эти люди целыми днями выискивают одежду и аксессуары, которую носят чиновники и соотносят их стоимость с официальной зарплатой этих самых чиновников.
Такое общественное давление стало настолько сильным, что Китай официально объявил о правилах, ограничивающих приобретение чиновниками дорогих вещей «сверх определенных стандартов».
Источник:
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гос дума не стала у нас в стране принимать закон о том, что человек должен доказывать , что имущество, которым он пользуется, куплено за официальные деньги, с которых уплачены налоги. это уж слишком-слишком. за чем себя так дискредитировать? а после начала СВО дума пошла ещё дальше)) только что не признав коррупцию нашими скрепами ))
А потом внезапно, на потеху быдлу - ловят и сажают проштрафившегося коррупционера, и ВНЕЗАПНО, оказывается что у него дорогущий особняк у всех на виду стоял столько лет, а и никто даже и подумать не мог - что это его .. Вот ведь как бывает.
(сарказм)