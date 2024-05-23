Наручные часы, за ношение которых китайского чиновника посадили в тюрьму на 14 лет

Ян Дацай был простым чиновником – в частности, директором инспекционного бюро по безопасности провинции Шэньси. Он любил красоваться дорогими вещами, роскошным образом жизни и невероятной любовью к люксовым наручным часам.

И именно любовь к часам сыграла с ним злую шутку.

Когда Дацай вместе с другими чиновниками выехал на место, где произошло крупное дорожно-транспортного происшествие, в результате которого погибло 36 человек, его фотографии стали вирусными в Sina Weibo, самом популярном микроблоге Китая.

После того как о тpaгедии заговорили все СМИ страны, фотография пухлого Яна Дацая, улыбающегося во время осмотра места аварии, в которой погибло 36 человек, вызвала общественное возмущение и породила сотни мемов.