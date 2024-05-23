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Наручные часы, за ношение которых китайского чиновника посадили в тюрьму на 14 лет

Наручные часы, за ношение которых китайского чиновника посадили в тюрьму на 14 лет

Автор:
23 мая 2024 09:29
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Китай   в мире   люди   тюрьма   фото   часы   чиновник   
2534
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«Брат с часами», именно так китайские онлайн-линчеватели прозвали местного чиновника по имени Ян Дацай за то, что он очень любил носить на своём запястье люксовые часы, по своей стоимости превышающие его официальную зарплату.

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Ян Дацай был простым чиновником – в частности, директором инспекционного бюро по безопасности провинции Шэньси. Он любил красоваться дорогими вещами, роскошным образом жизни и невероятной любовью к люксовым наручным часам.

И именно любовь к часам сыграла с ним злую шутку.

Когда Дацай вместе с другими чиновниками выехал на место, где произошло крупное дорожно-транспортного происшествие, в результате которого погибло 36 человек, его фотографии стали вирусными в Sina Weibo, самом популярном микроблоге Китая.

После того как о тpaгедии заговорили все СМИ страны, фотография пухлого Яна Дацая, улыбающегося во время осмотра места аварии, в которой погибло 36 человек, вызвала общественное возмущение и породила сотни мемов.

Дацай же оправдывал свою улыбку на месте происшествия попыткой подбодрить встревоженных спасателей.


Критика чиновника возросла ещё сильнее, когда люди в Интернете выяснили, что чиновник приехал на место аварии в дорогих наручных часах Vacheron Constantin Fiftysix за 65 000 долларов (~ 6 млн рублей), которые он никак не смог бы себе позволить на свою официальную зарплату.

Позже местные китайские блоггеры отыскали другие фотографии чиновника на и его коллекцию часов, состоящей из моделей Bulgari, Omega и Rolex.

Ян в свою защиту заявил, что купил часы, используя «легальный доход», и сообщал о своих покупках Коммунистической партии.

Однако в правительстве заявили, что Ян Дацай не сумел доказать происхождение денег за которые он мог бы приобрести свои часы, поэтому сначала был уволен за «серьезное нарушение дисциплины», а затем (спустя короткое время) арестован по подозрению в коррупции и приговорен к 14 годам тюремного заключения.

В последние годы число китайских «пользователей сети» ищущих коррумпированных чиновников по их фотографиям кратно возросло. Эти люди целыми днями выискивают одежду и аксессуары, которую носят чиновники и соотносят их стоимость с официальной зарплатой этих самых чиновников.

Такое общественное давление стало настолько сильным, что Китай официально объявил о правилах, ограничивающих приобретение чиновниками дорогих вещей «сверх определенных стандартов».


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Метки: Китай   в мире   люди   тюрьма   фото   часы   чиновник   
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23  комментария
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707
Funny 2 часа назад
Когда у же наших чиновников так же начнут сажать
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149k
parallax 4 минуты назад
Вот потому и экономика в Китае на подъёме.
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2k
Сергей Клубков 9 минут назад
Футбольные матчи у них интересные! Особенно концовка
Ссылка www.youtube.com
Ссылка www.youtube.com
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8k
Oleg 20 минут назад
А у нас нормально - чинушка не должен доказывать) трёхэтажный особняк - сам построил по вечерам и выходным из подручных матириалов, машина, стоимостью в десяток годовых окладов - ну это он выгодно свою оку продал, а потом новую купил... или это машина брата-свата-сестры жены или ещё какого-нибудь дальнего родственничка. Это как володькин и его восьмидесятилетняя мама - бизнесмен )
гос дума не стала у нас в стране принимать закон о том, что человек должен доказывать , что имущество, которым он пользуется, куплено за официальные деньги, с которых уплачены налоги. это уж слишком-слишком. за чем себя так дискредитировать? а после начала СВО дума пошла ещё дальше)) только что не признав коррупцию нашими скрепами ))
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28k
Андрей 22 минуты назад
Странно что у него нет жены "гениальной" бизнесвумен, которая бы подарила эти часы
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17k
Типа граф Полчаса назад
А если сказать , что друг поносить дал или что это реплика .
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21k
Женя 42 минуты назад
Китайский чиновник не смог доказать, что поддерживает отечественного производителя и часы китайская подделка?
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2k
Игорь Меншиков Час назад
Таких в России 99% и все свои, сажать некого
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309
Ли Харви Освальд Час назад
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2k
Александр Шевченко Час назад
Нет у него талантливых детей , на такой милости погорел ... да и пресслкжба подкачала, о как нужно ) или свитерочком закрывать как некоторые ...

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43k
Example 6.2.6 Час назад
Наши "народные избранники" наверное угорают с этой новости. Какие там часы? Никто не прячет личные самолёты, яхты, дворцы, детей и счета за границей.. Зачем прятать то? Кругом свои люди - кто осудит то?
А потом внезапно, на потеху быдлу - ловят и сажают проштрафившегося коррупционера, и ВНЕЗАПНО, оказывается что у него дорогущий особняк у всех на виду стоял столько лет, а и никто даже и подумать не мог - что это его .. Вот ведь как бывает.
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11k
Клёст Час назад
А вот наши молодцы, не воруют, им всë дарят бизнес-жены-мамы-детки...
(сарказм)
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2k
evzhur Час назад
10 000 на авито и с расстояния или не специалисту не отличить от настоящих. Сам ношу похожие. Не для понтов, просто нравятся.
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1k
DuckTales 2 часа назад
Надо перенимать бесценный опыт китайских коллег
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31k
Serg2001 2 часа назад
А сказать, что это китайская подделка гордость не позволила?...)) А вообще-то непреодолимая тяга к дорогим часам уже многим доставила неприятности. Как говорится, чиновник сыпется на мелочах... )
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13k
Том Сойер 2 часа назад
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