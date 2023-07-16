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Женщина перепутала педали и, сдавая задом, наехала на семью с детьми

Женщина перепутала педали и, сдавая задом, наехала на семью с детьми

Автор:
16 июля 2023 11:07
Сообщество : Автомир
Метки: Видео   ДТП   авто   автоледи   машина   перепутала педали   сбила людей   
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Три человека пострадали. Их госпитализировали.

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Метки: Видео   ДТП   авто   автоледи   машина   перепутала педали   сбила людей   
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36  комментариев
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5k
Александр 2 часа назад
Как же задолбали эти тупые идиоты, путающие педали??! КАК?! Как можно запутаться в двух (ну в крайнем случае в 3-х) педалях?! Это же на уровне инстинкта у нормального водителя!
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1k
Леший 7 минут назад
что за манера давить на газ в пол....путая педали машины срываются с места как ракеты
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9k
Сол Гудман 13 минут назад
Не педали перепутала, а передачу забыла с R на D переключить
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8k
soar 22 минуты назад
При чем тут педали? Она передачу не переключила.
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21k
Valiko 23 минуты назад
Нашли друг друга - насосавшая на ВУ и толпа олигофренов, считающая хорошим местом поп#здеть зону маневрирования транспорта.
Зачем давить на педаль резко при старте - для меня загадка. А тех существ, которые лезут под задом сдающую машину, так же нисколь не жаль, как вслепую переходящих дорогу.
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50k
Мойша 23 минуты назад
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11
Star Telecom Полчаса назад
Не зря права раньше не давали женскому полу, теперь получите свободу и наслаждайтесь.
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133
Alexander Полчаса назад
Автоледи конечно виновата но и семья остановилась на проезжей части чтобы поболтать. Если они прошли не останавливаясь ничего бы этого не было. А ещё интересно где она училась в какой автошколе и за сколько купила права.
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39k
Aleks Полчаса назад
Не педали а голову она свою перепутала. Руль в одну сторону, потом в другую. Там адекватности ноль. Надеюсь со статьи не соскочит. А пострадавшим выздоровления.
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9k
Trenzel2003 49 минут назад
А семейка чем думает? Стали на дороге и трындят о чем то, в упор не видя машину.
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692
Димыч 53 минуты назад
Когда сдаешь задом, головой нужно вертеть и быть мега-аккуратным, без вопросов. Ну и водЯтел - "молодец". Но и хотел бы обратиться к пешеходам: даже если вы на пешеходном переходе, в зоне действия знака "жилая зона" - будьте предельно осторожны. Держите детей за руку, не надо останавливаться на переходе, чтобы ребёнку курточку поправить или встать поболтать прям за автомобилем, сдающим назад. То, что вы его видите, не значит, что видят ВАС. Это касается ВСЕХ участников движения.
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40
CacatuaAutista 57 минут назад
Заголовок: Женщина перепутала проезжую часть с тротуаром и угробила свою семью
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7k
Progressor Час назад
Тупая скотина, амеба безмозглая.
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344
twincam Час назад
Прям как в фильме ужасов, бабка - ацкая сотона.
Такое чувство что она специально коляску стопорила у машины....
Если приглядеться.
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2k
Decapitated Headbanger Час назад
У меня только один вопрос - какого хера эта тупая "яжемать" с коляской стояла на проезжей части, да ещё в метре от едущей задом машиной? Детей жаль, а вот мамаше, раз дожила до этих лет без мозгов, уже ничего не поможет
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24k
MrGod Час назад
Тут всё прекрасно, ТП с коляской на дороге останавливаются сзади сдающей машины потрещать, ТП за рулём, которая не понимает что делать и что уже сделала.
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9k
Garpia121 2 часа назад
Вот поэтому стараюсь никогда не стоять рядом с маневрирующими машинами, на всякий случай.
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32k
albedo 2 часа назад
Вспомнилось:
Ссылка youtu.be
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6k
Алекс Крайчек 2 часа назад
Я не очень автомобилист, но даже мне очевидно, что дама не переключила скорость!
При чем тут педали???Я понимаю, что "аффтор поста" сам - "девушка". И тупо перепащивает чужую информацию.
Но комментаторы...
Ребята, КАКИЕ ПЕДАЛИ ВОДИТЕЛЬ ПЕРЕПУТАЛ????
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15k
banzai7 2 часа назад
Женщина и педали. Искра и порох. Мартышка и граната.
Накидывайте ещё, пацаны.
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10k
Борис Карабанов 2 часа назад
Ох, уж, эти туфельки-педальки. Сколько горя они принесли.
Кстати, никогда не понимал и до сих пор не понимаю, как можно не чувствовать пространство. Как можно не чувствовать, что перекрываешь другим людям проход в магазине? Как можно боковым зрением не зафиксировать опасность, в виде двигающегося задним ходом автомобиля в опасной близости?
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