Женщина перепутала педали и, сдавая задом, наехала на семью с детьми

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Видно же колёса вывернула явно вперёд ехать собралась, только передачу заднюю оставила.
Зачем давить на педаль резко при старте - для меня загадка. А тех существ, которые лезут под задом сдающую машину, так же нисколь не жаль, как вслепую переходящих дорогу.
Такое чувство что она специально коляску стопорила у машины....
Если приглядеться.
При чем тут педали???Я понимаю, что "аффтор поста" сам - "девушка". И тупо перепащивает чужую информацию.
Но комментаторы...
Ребята, КАКИЕ ПЕДАЛИ ВОДИТЕЛЬ ПЕРЕПУТАЛ????
Накидывайте ещё, пацаны.
Кстати, никогда не понимал и до сих пор не понимаю, как можно не чувствовать пространство. Как можно не чувствовать, что перекрываешь другим людям проход в магазине? Как можно боковым зрением не зафиксировать опасность, в виде двигающегося задним ходом автомобиля в опасной близости?
P.S. В испанской Альгамбре есть твёрдый запрет ходить с рюкзаком за спиной. Потому что туристы габаритов не чувствуют и исторические ценности сшибают.