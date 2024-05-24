Ждал друга на проезжей части и дождался...

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Премия Дарвина присуждается 42-летнему минчанину, который в состоянии алкогольного опьянения сел на табурет посреди проезжей части и стал дожидаться своего такого же пьяного друга на автомобиле. И дождался...
"Следователи установили, что накануне трагедии мужчины вместе распивали спиртные напитки на даче 42-летнего жителя столицы. Ночью подогретый алкоголем младший товарищ поехал кататься по ночному городу на автомобиле друга, а когда возвращался не заметил, что хозяин иномарки ждёт его сидя на табуретке по центру проезжей части.
На большой скорости 36-летний минчанин сбил приятеля. От полученных травм последний погиб на месте происшествия. О произошедшем в правоохранительные органы сообщили соседи, которые стали невольными свидетелями страшной аварии", - сообщили в СК.
На большой скорости 36-летний минчанин сбил приятеля. От полученных травм последний погиб на месте происшествия. О произошедшем в правоохранительные органы сообщили соседи, которые стали невольными свидетелями страшной аварии", - сообщили в СК.
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