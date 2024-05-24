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Ждал друга на проезжей части и дождался...

Ждал друга на проезжей части и дождался...

Автор:
24 мая 2024 09:48
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пьянь   смертельное ДТП   
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Премия Дарвина присуждается 42-летнему минчанину, который в состоянии алкогольного опьянения сел на табурет посреди проезжей части и стал дожидаться своего такого же пьяного друга на автомобиле. И дождался...
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пьянь   смертельное ДТП   
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10  комментариев
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79k
Viktor 2 часа назад
Пипец отдохнули - один в землю, другой на зону!
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Duke_kir 3 минуты назад
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952
D Men 11 минут назад
У погибшего 3 детей, у сидельца двое...
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3k
Остап_Бендер_Задунайский 44 минуты назад
Самовыпилился знатно конечно. Дружбаны Биба и Боба.
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11k
Билли 52 минуты назад
"""а когда возвращался не заметил"""
- Он вроде и не собирался возвращаться судя по скорости и траектории "мимо" ворот
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8k
Neo Час назад
Биба и Боба - два д0JI6036@!
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17k
ss 2 часа назад
И вновь дарвинизм отработал на все сто!... Вот только машинку жалко. Её за что?
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Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1514 постов (1537 в горячем)

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