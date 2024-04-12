FISHKINET
Сообщество Аварии 7892 поста • 565 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии
Пьяный экипаж повстречал непреодолимое препятствие

Пьяный экипаж повстречал непреодолимое препятствие

Автор:
12 апреля 2024 10:09
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пьянь   смертельное ДТП   
1738
1
3
В Петропавловске-Камчатском Субару с пьяной компанией влетела в столб. Два человека погибли на месте, водителя госпитализировали с тяжёлыми травмами.
Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пьянь   смертельное ДТП   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
11k
kaboza 2 часа назад
столб-субару 1-0
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
119k
Z_Павел Юрьевич_V 2 минуты назад
Столб - молодец! Завалил бы всех четверых, могли бы и Героя России дать!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Duke_kir 39 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
hhwost 46 минут назад
походу праворулька, водила справа сидел, слева бы без шансов.
долгое похмелье теперь у него будет, лет семь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
pinbalist Час назад
Снова столб немного не доработал
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
ron Час назад
успел!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1354 поста (1369 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

58240



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Назвавший русских "нацистами" дагестанец отправился на 5 лет в колонию
Назвавший русских "нацистами" дагестанец отправился на 5 лет в колонию
«Я перед вами виноват»: в Калужской области приезжий таксист нахамил женщине и вскоре пообщался с активистами из «Русской общины»
«Я перед вами виноват»: в Калужской области приезжий таксист нахамил женщине и вскоре...
Набирающие популярность в сообществах
Лино Вентура – создатель сильнейших мужских образов в кино⁠⁠
Лино Вентура – создатель сильнейших мужских образов в кино⁠⁠
Почему в СССР мебель было так трудно купить - вся правда!
Почему в СССР мебель было так трудно купить - вся правда!
Робот-пылесос, который станет отличным помощником по уборке квартиры или дома
Робот-пылесос, который станет отличным помощником по уборке квартиры или дома
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 11 апреля

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#Юмор#в мире#авто аварии#интересно#забавно#Еда#фильм#Россия
#животные#автомобили#история#аварии#интересное#США#Автовсячина#кино#позитив#полиция
#Прикол#автомир#люди#ДТП#кот#факты#дети#собака#подборка#конфликт
Робот-пылесос, который станет отличным помощником по уборке квартиры или дома Робот-пылесос, который станет отличным помощником по уборке квартиры или дома Пьяный водитель мерседеса убил ребёнка Пьяный водитель мерседеса убил ребёнка Суд поставил точку в деле о смертельном ДТП на угнанном автомобиле в состоянии алкогольного опьянения Суд поставил точку в деле о смертельном ДТП на угнанном автомобиле в состоянии алкогольного... Авария дня. Пьяный угонщик грузовика убил 5 человек Авария дня. Пьяный угонщик грузовика убил 5 человек Пьяный 22-летний студент убил невиновного водителя Пьяный 22-летний студент убил невиновного водителя Жуткое ДТП на пешеходном переходе в Колпине Жуткое ДТП на пешеходном переходе в Колпине

На что жалуетесь?

Вернуться