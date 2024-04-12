Пьяный экипаж повстречал непреодолимое препятствие

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В Петропавловске-Камчатском Субару с пьяной компанией влетела в столб. Два человека погибли на месте, водителя госпитализировали с тяжёлыми травмами.
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долгое похмелье теперь у него будет, лет семь.