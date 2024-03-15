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Таксист на скорости влетел в толпу людей на рынке в Нью-Дели

Таксист на скорости влетел в толпу людей на рынке в Нью-Дели

Автор:
15 марта 2024 10:24
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   Индия   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пьянь   смертельное ДТП   
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По данным местных СМИ в этой аварии погибла девушка, еще семь местных жителей получили тяжёлые ранения. Всего пострадало 15 человек. На кадрах видно, как авто таранит выстроившиеся вдоль дороги торговые ряды. Водитель пытался сбежать с места ЧП, однако был схвачен разъяренной толпой, которая также опрокинула его машину. Он был доставлен в полицейский участок. Выяснилось, что он управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
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Метки: Видео   ДТП   Индия   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пьянь   смертельное ДТП   
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1  комментарий
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Едондер пуп 2 часа назад
Ну вот: "доставлен в полицию"! А в " Шантараме" всё по-другому описывается - пускают такого пьянчугу в расход всей толпой, и вся недолга! Куда Индия катится?
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