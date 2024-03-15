Таксист на скорости влетел в толпу людей на рынке в Нью-Дели

По данным местных СМИ в этой аварии погибла девушка, еще семь местных жителей получили тяжёлые ранения. Всего пострадало 15 человек. На кадрах видно, как авто таранит выстроившиеся вдоль дороги торговые ряды. Водитель пытался сбежать с места ЧП, однако был схвачен разъяренной толпой, которая также опрокинула его машину. Он был доставлен в полицейский участок. Выяснилось, что он управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

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По данным местных СМИ в этой аварии погибла девушка, еще семь местных жителей получили тяжёлые ранения. Всего пострадало 15 человек. На кадрах видно, как авто таранит выстроившиеся вдоль дороги торговые ряды. Водитель пытался сбежать с места ЧП, однако был схвачен разъяренной толпой, которая также опрокинула его машину. Он был доставлен в полицейский участок. Выяснилось, что он управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. 2024-03-15T10:24:59+03:00 Пропустить