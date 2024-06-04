Пьяный за рулём – преступник

В селе Жуково, Уфимского района, 28-летний водитель ВАЗ, будучи в состоянии алкогольного опьянения, врезался в ограждение на улице Трактовая. В этот момент на капоте автомобиля находился его друг, который от удара упал на дорогу и скончался на месте аварии. В крови водителя выявлено 0,658 мг/л алкоголя. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.



0