Пьяный за рулём – преступник

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В селе Жуково, Уфимского района, 28-летний водитель ВАЗ, будучи в состоянии алкогольного опьянения, врезался в ограждение на улице Трактовая. В этот момент на капоте автомобиля находился его друг, который от удара упал на дорогу и скончался на месте аварии. В крови водителя выявлено 0,658 мг/л алкоголя. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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