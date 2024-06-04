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Пьяный за рулём – преступник

Пьяный за рулём – преступник

Автор:
04 июня 2024 11:43
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пьянь   смертельное ДТП   
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В селе Жуково, Уфимского района, 28-летний водитель ВАЗ, будучи в состоянии алкогольного опьянения, врезался в ограждение на улице Трактовая. В этот момент на капоте автомобиля находился его друг, который от удара упал на дорогу и скончался на месте аварии. В крови водителя выявлено 0,658 мг/л алкоголя. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пьянь   смертельное ДТП   
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12  комментариев
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11k
sedoisever Час назад
"Решается вопрос..."? А есть вариант не возбуждать?
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Bill 15 минут назад
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7k
Александр 38 минут назад
Хороший друг... Нечего сказать..
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37k
Юрий 42 минуты назад
А друган зачем на капот залез? Драйва получить?

Теперь будет с Хароном на лодке кататься...
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1k
DuckTales 45 минут назад
Что у него друг делал на капоте ?
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771
Шурман 51 минуту назад
0,658 это не о чем , это ну максимум 1.5 пива или 3 рюмки водки , если ему этого хватает что бы себя вести так то увы ему пить вообще нельзя , я не оправдываю такую езду за алкоголем но даже у нас менты все на тормозах спустят за 0.25 это примерно 2 банки пива по 0.33 , ну как спустят , 3 часа ты будешь стоять на обочине без прав и потом опять дышать в трубку если будет чуть меньше отдадут и все будет без штрафов .
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12k
Дмитрий 53 минуты назад
И даже не жалко. Грех вроде(говорят) так говорить, но вот совсем не жалко.
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Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1555 постов (1579 в горячем)

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