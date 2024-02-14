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"Синий" водитель без прав устроил смертельное ДТП

"Синий" водитель без прав устроил смертельное ДТП

Автор:
14 февраля 2024 09:58
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пьянь   смертельное ДТП   
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В Новочеркасске на Платовском проспекте пьяный 27-летний водитель Тойоты не справился с управлением и врезался в ограждение. На месте погибла 31-летняя пассажирка, которая находилась слева на пассажирском сиденье. Сам виновник не пострадал.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пьянь   смертельное ДТП   
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5  комментариев
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4k
Отвратительный Мужик 2 часа назад
Тупая пижда села к пьяному дебилу в машину. Итого минус два бесполезный членов общества.
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3k
Максим Макашев 42 минуты назад
Сам виновник не пострадал
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Какая то странная тенденция: падает "синяк" с высоты, врезается в столб или в грузовик и т.п., где трезвый моментально отправляется на встречу с Создателем, то эти индивидуумы вообще отделываются только испугом или царапинами
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14k
кот базилий Час назад
Полгода и свобода и твори что душа пожелает.
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248
ruslan d 2 часа назад
Всегда удивляло , что Боженька так любит пьяных ...
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11k
Борис Карабанов 2 часа назад
Прямо как в древнем анекдоте:
- Товарищ водитель, как же вы врезались в это одиноко стоящее дерево?
- Да я хотел между деревьями проскочить....
Только, вот, в реальной жизни уже не смешно.
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