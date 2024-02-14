"Синий" водитель без прав устроил смертельное ДТП

При проверке документов выяснилось, что водитель не только был пьян, но и никогда в жизни не имел водительского удостоверения. Ранее молодой человек был осужден за преступление против личности и «заканчивал отбытие наказания» в составе ЧВК «Вагнер». Водитель был доставлен в отделение полиции, на время следствия его заключили под стражу.



Сам он на месте ДТП пояснил, что ему показалось, что столб разделяет потоки (справа от него – парковка Азовского рынка), и чтобы не оказаться на «встречке», он попытался объехать столб справа, но из-за большой скорости не смог этого сделать.