"Синий" водитель без прав устроил смертельное ДТП

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В Новочеркасске на Платовском проспекте пьяный 27-летний водитель Тойоты не справился с управлением и врезался в ограждение. На месте погибла 31-летняя пассажирка, которая находилась слева на пассажирском сиденье. Сам виновник не пострадал.
При проверке документов выяснилось, что водитель не только был пьян, но и никогда в жизни не имел водительского удостоверения. Ранее молодой человек был осужден за преступление против личности и «заканчивал отбытие наказания» в составе ЧВК «Вагнер». Водитель был доставлен в отделение полиции, на время следствия его заключили под стражу.
Сам он на месте ДТП пояснил, что ему показалось, что столб разделяет потоки (справа от него – парковка Азовского рынка), и чтобы не оказаться на «встречке», он попытался объехать столб справа, но из-за большой скорости не смог этого сделать.
Сам он на месте ДТП пояснил, что ему показалось, что столб разделяет потоки (справа от него – парковка Азовского рынка), и чтобы не оказаться на «встречке», он попытался объехать столб справа, но из-за большой скорости не смог этого сделать.
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Какая то странная тенденция: падает "синяк" с высоты, врезается в столб или в грузовик и т.п., где трезвый моментально отправляется на встречу с Создателем, то эти индивидуумы вообще отделываются только испугом или царапинами
- Товарищ водитель, как же вы врезались в это одиноко стоящее дерево?
- Да я хотел между деревьями проскочить....
Только, вот, в реальной жизни уже не смешно.