Япония всё решилась запретить экспорт автомобилей в Россию. Но есть исключения

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Япония долго думала, но всё же решила присоединится к последнему пакету санкций ЕС против России в той части, которая касается экспорта автомобилей. Как заявил министр экономики страны Ясутоси Нисимура, запрет на поставки автомобилей в Россию будет введён.
Как заявил министр, Япония запретит поставки в Россию автомобилей с двигателями объёмом свыше 1.9 литра, а также любых гибридных машин. Кроме того, ограничения коснутся шин для большегрузной техники.
Из сообщений информагентств пока не ясно, будет ли распространён запрет на подержанные автомобили. По словам Нисимуры, официально о санкциях будет объявлено 2 августа, а в силу они вступят неделей позже.
На данный момент в список запрещённых Японией к экспорту в рамках санкций товаров и технологий входят около 800 наименований. Среди них, к примеру, премиальные автомобили, люксовый алкоголь, микроэлектроника и оборудование для её производства, а также 3D-принтеры и игрушки.
Ранее сообщалось, что на фоне ухода с российского авторынка основных мировых производителей ввоз автомобилей в страну из Японии в первой половине 2023 года вырос как минимум на треть. Транспортные средства занимают порядка 60 % в общем объёме японского экспорта в Россию.
Так называемый 11-й пакет санкций был принят Евросоюзом в конце июня. Среди прочего теперь запрещено вывозить в Россию из ЕС любые (включая подержанные) автомобили с двигателями объёмом выше 1.9 литра, а также машины с гибридными и электрическими силовыми установками любых типов.
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Из сообщений информагентств пока не ясно, будет ли распространён запрет на подержанные автомобили. По словам Нисимуры, официально о санкциях будет объявлено 2 августа, а в силу они вступят неделей позже.
На данный момент в список запрещённых Японией к экспорту в рамках санкций товаров и технологий входят около 800 наименований. Среди них, к примеру, премиальные автомобили, люксовый алкоголь, микроэлектроника и оборудование для её производства, а также 3D-принтеры и игрушки.
Ранее сообщалось, что на фоне ухода с российского авторынка основных мировых производителей ввоз автомобилей в страну из Японии в первой половине 2023 года вырос как минимум на треть. Транспортные средства занимают порядка 60 % в общем объёме японского экспорта в Россию.
Так называемый 11-й пакет санкций был принят Евросоюзом в конце июня. Среди прочего теперь запрещено вывозить в Россию из ЕС любые (включая подержанные) автомобили с двигателями объёмом выше 1.9 литра, а также машины с гибридными и электрическими силовыми установками любых типов.
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Метки: Автовсячина Япония авто автомир автомобили машина санкции
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И ничего кроме ненависти от простых россиян не получит.
Этот запрет касается простого народа.