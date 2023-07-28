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Япония всё решилась запретить экспорт автомобилей в Россию. Но есть исключения

Япония всё решилась запретить экспорт автомобилей в Россию. Но есть исключения

Автор:
28 июля 2023 15:03
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   Япония   авто   автомир   автомобили   машина   санкции   
1541
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Япония долго думала, но всё же решила присоединится к последнему пакету санкций ЕС против России в той части, которая касается экспорта автомобилей. Как заявил министр экономики страны Ясутоси Нисимура, запрет на поставки автомобилей в Россию будет введён.

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Метки: Автовсячина   Япония   авто   автомир   автомобили   машина   санкции   
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11  комментариев
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32k
albedo Час назад
Похоже Западный мир все никак не придет к адекватной самооценке.
И ничего кроме ненависти от простых россиян не получит.
Этот запрет касается простого народа.
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371
Pasha Panfilov 3 минуты назад
Пффф... У нас во всем районе японская машина только у одного. У остальных банальные жигулики, ездят на них и ничего, никто не умер. Больно охота с праворульной по нашим дорогам ездить.
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33k
АнтонПолднев 7 минут назад
"Япония решила" ржунимагу
Япония со времён второй мировой войны ничего не решала. И в обозримом будущем решать не будет. Как и остальные сателлиты СШП и мелкобритании.
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16k
куджо 10 минут назад
Китай ликует. Мне пох
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57k
Олег 12 минут назад
Не было у меня никогда японских машин. И не было желания покупать, особенно больше 2л объема. И как-то не комплексую и жалеть не буду. Хоть и колеса у меня йокогама, но они произведены в РФ
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32k
Ashabad 16 минут назад
Китайцы в восторге! Конкурентов меньше стало.
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5k
Горожанин Час назад
Фашистская историческая ось: Рим - Япония в действии. Они всё ещё надеются...
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