Япония всё решилась запретить экспорт автомобилей в Россию. Но есть исключения

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Как заявил министр, Япония запретит поставки в Россию автомобилей с двигателями объёмом свыше 1.9 литра, а также любых гибридных машин. Кроме того, ограничения коснутся шин для большегрузной техники.Из сообщений информагентств пока не ясно, будет ли распространён запрет на подержанные автомобили. По словам Нисимуры, официально о санкциях будет объявлено 2 августа, а в силу они вступят неделей позже.На данный момент в список запрещённых Японией к экспорту в рамках санкций товаров и технологий входят около 800 наименований. Среди них, к примеру, премиальные автомобили, люксовый алкоголь, микроэлектроника и оборудование для её производства, а также 3D-принтеры и игрушки.Ранее сообщалось, что на фоне ухода с российского авторынка основных мировых производителей ввоз автомобилей в страну из Японии в первой половине 2023 года вырос как минимум на треть. Транспортные средства занимают порядка 60 % в общем объёме японского экспорта в Россию.Так называемый 11-й пакет санкций был принят Евросоюзом в конце июня. Среди прочего теперь запрещено вывозить в Россию из ЕС любые (включая подержанные) автомобили с двигателями объёмом выше 1.9 литра, а также машины с гибридными и электрическими силовыми установками любых типов.