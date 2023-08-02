Toyota представила Land Cruiser Prado 2024 - он стал гибридным и подешевел

Представляя новинку, компания заявила, что Land Cruiser Prado возвращается к корням: внедорожник будет позиционироваться как практичное функциональное решение для повседневной эксплуатации. Тем не менее Toyota утверждает, что со сменой поколений Прадо улучшился по всем направлениям.



Частично практичность внедорожника подчёркнута его новой внешностью. По силуэту и обводам кузова родство с Lexus GX хорошо заметно, однако у Прадо собственная передняя часть с минималистичной решёткой радиатора и оригинальной оптикой. Toyota разработала сразу два варианта головной диодной светотехники: помимо минималистичных прямоугольных блоков Land Cruiser Prado получит ещё и винтажные круглые фары, которые будут устанавливаться как на базовое исполнение с некрашеным передним бампером, так и на богатую лимитированную версию First Edition.



Задние фонари и колёсные диски размерностью до 20 дюймов у Land Cruiser Prado также оригинальные. Кроме того, внедорожник получил собственный набор цветов кузова, в который вошли две схемы окраски с контрастной крышей.



Как и прочие внедорожные новинки Toyota, Прадо базируется на платформе GA-F с рамой в основе конструкции. По сравнению с предыдущим поколением её жёсткость выросла сразу на 50%, кузов в целом стал жёстче на 30%. Габаритные размеры внедорожника составляют 4925х1980х1870 миллиметров при колёсной базе 2850 миллиметров — по этим показателям Prado почти повторяет Lexus GX. Дорожный просвет — 221 миллиметр, углы въезда и съезда — 31 и 22 градуса соответственно. Отдельно упомянуты новые амортизаторы в подвеске и электроусилитель руля.



Для внедорожника подготовили сразу пять силовых установок, которые Toyota будет применять на разных рынках, при этом отныне Land Cruiser Prado оснащается только четырёхцилиндровыми моторами. Самая доступная версия — это 2,7-литровый бензиновый двигатель на 163 л.с. и 246 Нм в сочетании с шестиступенчатым «автоматом». Такой Прадо появится, к примеру, на домашнем рынке и в странах Восточной Европы.



Для западных стран приготовлен 2,8-литровый дизель 1GD, который развивает 204 л.с. и 500 Нм и работает уже с восьмидиапазонной коробкой. У этого двигателя также будет «мягкогибридная» версия с 48-вольтовым стартер-генератором. Альтернативой выступит турбированный бензиновый агрегат объёмом 2,4 литра — Toyota ожидает, что вариант на 281 л.с. и 430 Нм станет самым востребованным во всей гамме.



Самые дорогие Toyota Land Cruiser Prado получат гибридную установку на базе того же 2,4-литрового двигателя со встроенным в восьмиступенчатый «автомат» электромотором и компактной 1,87-киловаттной батареей. Вместе они смогут развивать до 330 л.с. и 630 Нм. В таком виде Прадо будет продаваться, к примеру, в Северной Америке и Китае. Динамические характеристики внедорожника производитель пока не приводит.