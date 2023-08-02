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Toyota представила Land Cruiser Prado 2024 - он стал гибридным и подешевел

Toyota представила Land Cruiser Prado 2024 - он стал гибридным и подешевел

Автор:
02 августа 2023 14:15
Сообщество : Автомир
Метки: Land Cruiser Prado   Toyota   Автовсячина   Япония   авто   автомир   автомобили   внедорожник   машина   
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Компания Toyota представила новое поколение внедорожника Land Cruiser Prado. Автомобиль разделил платформу с Lexus GX, но получил оригинальную внешность и собственный набор двигателей, в который впервые вошла гибридная установка. В продаже появится уже в первом квартале 2024 года.

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Метки: Land Cruiser Prado   Toyota   Автовсячина   Япония   авто   автомир   автомобили   внедорожник   машина   
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8  комментариев
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1k
Жирный бот Час назад
Нам он не грозит) Но внешне - вылитый FJ Cruiser

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1
Абвгд Еёжзиклмн 24 минуты назад
Ветер, ветер, ты могуч, ты гоняешь стаи туч. Слышишь, ветер, туч не надо, пригони Land Cruiser Prado.
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7k
Николай Полчаса назад
Спасибо уже взял по виду такой же китаец, но в два раза дешевле...
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126
Андрей Л 38 минут назад
Эти машины у "недружественных стран" продолжат покупать те, кто у власти. Остальным патреотам смотреть в сторону отечественного говнопрома. Говорят у нас уже и подушки можно не ставить и гнаться за уровнем выхлопа не обязательно.
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34k
Korolev Час назад
Брутальненько...
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34k
АнтонПолднев Час назад
Дизайнеры
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414
Человек Разумный Час назад
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414
Человек Разумный Час назад
Почему-то стало принято слова заменять на более мягкие. Пишите прямо, не оригинальная внешность, а уродливая. Страшнее тойоты небыло еще
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