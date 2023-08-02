Toyota представила Land Cruiser Prado 2024 - он стал гибридным и подешевел

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Компания Toyota представила новое поколение внедорожника Land Cruiser Prado. Автомобиль разделил платформу с Lexus GX, но получил оригинальную внешность и собственный набор двигателей, в который впервые вошла гибридная установка. В продаже появится уже в первом квартале 2024 года.
Представляя новинку, компания заявила, что Land Cruiser Prado возвращается к корням: внедорожник будет позиционироваться как практичное функциональное решение для повседневной эксплуатации. Тем не менее Toyota утверждает, что со сменой поколений Прадо улучшился по всем направлениям.
Частично практичность внедорожника подчёркнута его новой внешностью. По силуэту и обводам кузова родство с Lexus GX хорошо заметно, однако у Прадо собственная передняя часть с минималистичной решёткой радиатора и оригинальной оптикой. Toyota разработала сразу два варианта головной диодной светотехники: помимо минималистичных прямоугольных блоков Land Cruiser Prado получит ещё и винтажные круглые фары, которые будут устанавливаться как на базовое исполнение с некрашеным передним бампером, так и на богатую лимитированную версию First Edition.
Задние фонари и колёсные диски размерностью до 20 дюймов у Land Cruiser Prado также оригинальные. Кроме того, внедорожник получил собственный набор цветов кузова, в который вошли две схемы окраски с контрастной крышей.
Как и прочие внедорожные новинки Toyota, Прадо базируется на платформе GA-F с рамой в основе конструкции. По сравнению с предыдущим поколением её жёсткость выросла сразу на 50%, кузов в целом стал жёстче на 30%. Габаритные размеры внедорожника составляют 4925х1980х1870 миллиметров при колёсной базе 2850 миллиметров — по этим показателям Prado почти повторяет Lexus GX. Дорожный просвет — 221 миллиметр, углы въезда и съезда — 31 и 22 градуса соответственно. Отдельно упомянуты новые амортизаторы в подвеске и электроусилитель руля.
Для внедорожника подготовили сразу пять силовых установок, которые Toyota будет применять на разных рынках, при этом отныне Land Cruiser Prado оснащается только четырёхцилиндровыми моторами. Самая доступная версия — это 2,7-литровый бензиновый двигатель на 163 л.с. и 246 Нм в сочетании с шестиступенчатым «автоматом». Такой Прадо появится, к примеру, на домашнем рынке и в странах Восточной Европы.
Для западных стран приготовлен 2,8-литровый дизель 1GD, который развивает 204 л.с. и 500 Нм и работает уже с восьмидиапазонной коробкой. У этого двигателя также будет «мягкогибридная» версия с 48-вольтовым стартер-генератором. Альтернативой выступит турбированный бензиновый агрегат объёмом 2,4 литра — Toyota ожидает, что вариант на 281 л.с. и 430 Нм станет самым востребованным во всей гамме.
Самые дорогие Toyota Land Cruiser Prado получат гибридную установку на базе того же 2,4-литрового двигателя со встроенным в восьмиступенчатый «автомат» электромотором и компактной 1,87-киловаттной батареей. Вместе они смогут развивать до 330 л.с. и 630 Нм. В таком виде Прадо будет продаваться, к примеру, в Северной Америке и Китае. Динамические характеристики внедорожника производитель пока не приводит.
Частично практичность внедорожника подчёркнута его новой внешностью. По силуэту и обводам кузова родство с Lexus GX хорошо заметно, однако у Прадо собственная передняя часть с минималистичной решёткой радиатора и оригинальной оптикой. Toyota разработала сразу два варианта головной диодной светотехники: помимо минималистичных прямоугольных блоков Land Cruiser Prado получит ещё и винтажные круглые фары, которые будут устанавливаться как на базовое исполнение с некрашеным передним бампером, так и на богатую лимитированную версию First Edition.
Задние фонари и колёсные диски размерностью до 20 дюймов у Land Cruiser Prado также оригинальные. Кроме того, внедорожник получил собственный набор цветов кузова, в который вошли две схемы окраски с контрастной крышей.
Как и прочие внедорожные новинки Toyota, Прадо базируется на платформе GA-F с рамой в основе конструкции. По сравнению с предыдущим поколением её жёсткость выросла сразу на 50%, кузов в целом стал жёстче на 30%. Габаритные размеры внедорожника составляют 4925х1980х1870 миллиметров при колёсной базе 2850 миллиметров — по этим показателям Prado почти повторяет Lexus GX. Дорожный просвет — 221 миллиметр, углы въезда и съезда — 31 и 22 градуса соответственно. Отдельно упомянуты новые амортизаторы в подвеске и электроусилитель руля.
Для внедорожника подготовили сразу пять силовых установок, которые Toyota будет применять на разных рынках, при этом отныне Land Cruiser Prado оснащается только четырёхцилиндровыми моторами. Самая доступная версия — это 2,7-литровый бензиновый двигатель на 163 л.с. и 246 Нм в сочетании с шестиступенчатым «автоматом». Такой Прадо появится, к примеру, на домашнем рынке и в странах Восточной Европы.
Для западных стран приготовлен 2,8-литровый дизель 1GD, который развивает 204 л.с. и 500 Нм и работает уже с восьмидиапазонной коробкой. У этого двигателя также будет «мягкогибридная» версия с 48-вольтовым стартер-генератором. Альтернативой выступит турбированный бензиновый агрегат объёмом 2,4 литра — Toyota ожидает, что вариант на 281 л.с. и 430 Нм станет самым востребованным во всей гамме.
Самые дорогие Toyota Land Cruiser Prado получат гибридную установку на базе того же 2,4-литрового двигателя со встроенным в восьмиступенчатый «автомат» электромотором и компактной 1,87-киловаттной батареей. Вместе они смогут развивать до 330 л.с. и 630 Нм. В таком виде Прадо будет продаваться, к примеру, в Северной Америке и Китае. Динамические характеристики внедорожника производитель пока не приводит.
Вне асфальта за способности Land Cruiser Prado будут отвечать система полного привода с понижающей передачей и блокировкой заднего дифференциала, а также набор специализированных ассистентов. Внедорожник получит систему Crowl Control (своего рода низкоскоростной «круиз» для оффроуда), размыкаемый передний стабилизатор поперечной устойчивости для улучшения артикуляции подвески, а также систему Multi-Terrain Select с несколькими преднастройками ездовой электроники для разных типов покрытий. В топовых комплектациях Prado оснастят камерами, обеспечивающими функцию «прозрачного капота».
Лаконичной архитектурой интерьера новинка напоминает пикап Toyota Tacoma, хотя компоненты у Прадо оригинальные — например, селектор режимов полного привода выполнен не в виде шайбы, а как качающийся рычажок. И настраивать климат, и управлять рядом дополнительных функций предлагается традиционными физическими кнопками. В самом доступном исполнении медиасистема внедорожника получит небольшой центральный экран на 8 дюймов, в более дорогих его диагональ увеличится до 12,3 дюйма.
В зависимости от уровня комплектации салон отделают тканью, искусственной либо натуральной кожей. В списке доступных опций имеются сиденья с вентиляцией, акустика JBL на 14 динамиков, беспроводная зарядка, люк в крыше и цифровое зеркало заднего вида. Кроме того, для некоторых рынков Toyota подготовит семиместную версию внедорожника.
Наконец, все без исключения версии Prado получат фирменный комплекс водительских ассистентов Safety Sense. В его составе — адаптивный круиз-контроль, функция удержания в полосе, ассистент экстренного торможения с распознаванием пешеходов и система слежения за слепыми зонами, а также «умный» дальний свет.
Точная стоимость Toyota Land Cruiser Prado пока не названа — компания пообещала лишь, что, к примеру, в США базовая версия внедорожника обойдётся примерно в 50 тысяч долларов. Это делает его дешевле, чем Land Rover Defender 110, но Prado окажется сопоставим по стоимости с прямыми конкурентами — Ford Bronco и Jeep Wrangler.
В будущем, как ожидается, Прадо поделится одной из своих силовых установок с пикапом Hilux. Toyota уже показывала в Африке версию грузовика с 204-сильным дизелем, дополненным стартер-генератором, но пока гибридный Hilux считается прототипом. По расчётам компании, применение электрической надстройки позволит снизить расход топлива примерно на 10%.
Лаконичной архитектурой интерьера новинка напоминает пикап Toyota Tacoma, хотя компоненты у Прадо оригинальные — например, селектор режимов полного привода выполнен не в виде шайбы, а как качающийся рычажок. И настраивать климат, и управлять рядом дополнительных функций предлагается традиционными физическими кнопками. В самом доступном исполнении медиасистема внедорожника получит небольшой центральный экран на 8 дюймов, в более дорогих его диагональ увеличится до 12,3 дюйма.
В зависимости от уровня комплектации салон отделают тканью, искусственной либо натуральной кожей. В списке доступных опций имеются сиденья с вентиляцией, акустика JBL на 14 динамиков, беспроводная зарядка, люк в крыше и цифровое зеркало заднего вида. Кроме того, для некоторых рынков Toyota подготовит семиместную версию внедорожника.
Наконец, все без исключения версии Prado получат фирменный комплекс водительских ассистентов Safety Sense. В его составе — адаптивный круиз-контроль, функция удержания в полосе, ассистент экстренного торможения с распознаванием пешеходов и система слежения за слепыми зонами, а также «умный» дальний свет.
Точная стоимость Toyota Land Cruiser Prado пока не названа — компания пообещала лишь, что, к примеру, в США базовая версия внедорожника обойдётся примерно в 50 тысяч долларов. Это делает его дешевле, чем Land Rover Defender 110, но Prado окажется сопоставим по стоимости с прямыми конкурентами — Ford Bronco и Jeep Wrangler.
В будущем, как ожидается, Прадо поделится одной из своих силовых установок с пикапом Hilux. Toyota уже показывала в Африке версию грузовика с 204-сильным дизелем, дополненным стартер-генератором, но пока гибридный Hilux считается прототипом. По расчётам компании, применение электрической надстройки позволит снизить расход топлива примерно на 10%.
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